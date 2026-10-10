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Jan Grolich kdysi vtipkoval o maminkách z Mimibazaru. Dnes vede lidovce a v kampani předvádí kozáčka

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Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich využívá v kampani své zkušenosti ze stand-up vystoupení. U voličů boduje i netradiční písní.
Jan Grolich

Jan Grolich

Zdroj: FOTO:Lasy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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