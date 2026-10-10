Jan Grolich kdysi vtipkoval o maminkách z Mimibazaru. Dnes vede lidovce a v kampani předvádí kozáčka

Předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich dnes kandiduje do Senátu v obvodu Vyškov. Do povědomí veřejnosti se přitom dříve zapsal v úplně jiné roli, když vystupoval jako stand-up komik. Své komediální zkušenosti využívá i v aktuální kampani, ve které tancuje kozáčka. Ve vrcholné politice už ale musel řešit i vážné krize včetně pandemie a následků tornáda.
Vtipy o internetových diskuzích maminek
Před svým vstupem do vysoké politiky se Jan Grolich živil jako advokát. Ve volném čase se věnoval stand-up comedy a účinkoval například v televizním pořadu Comedy Club. V jednom ze svých vystoupení analyzoval mateřský server Mimibazar a specifický slovník tamních uživatelek, které podle něj běžně používají slova jako „těhulky“, „manža“ nebo „tuleníčko“.
Při výstupu četl z papíru reálné internetové dotazy maminek, na které se následně snažil odpovídat. „Nestane se při tuleníčku s manžou něco našemu mimízkovi?“ citoval tehdy z fóra a vzápětí dodal: „No tak když ho do toho nezapojíte, tak asi ne.“
Tanec s písničkářem
Zkušenosti z pódií využívá dvaačtyřicetiletý politik i ve svých kampaních. Už v roce 2020 se před krajskými volbami prezentoval sloganem „Grolich je jinej“. V aktuální kampani před dnešními volbami do Senátu zveřejnil hudební video nazvané „Nejhorší volební song ever“. Na písni spolupracoval s písničkářem Pavlem Helanem a natáčeli ji v Praze. Grolich v klipu předvádí podivné taneční kreace a vsedě na lavičce napodobuje kozáčka.
Refrén písně zaujal i politickou konkurenci. Text „Ty, ty, ty, ty, ty, hejtmane, a co chceš tropit v Senátu? Ty nám teda zraješ na pěknýho pantátu,“ na sociálních sítích sdíleli poslanci hnutí STAN Barbora Urbanová a Karel Dvořák. V jejich videu z předvolebního mítinku hraje Grolichova hudba v pozadí.
Zvládání krizových situací na hejtmanství
Přestože se Grolich v kampaních prezentuje odlehčeným stylem, ve funkci jihomoravského hejtmana musel řešit sérii vážných událostí. Pozici převzal v listopadu 2020 a od začátku mandátu se potýkal s pandemií. V létě 2021 pak řídil krizový štáb při likvidaci následků ničivého tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Později se kraj vyrovnával také s povodněmi.
Za zvládnutí těchto zkoušek získal uznání od svých spolustraníků i od bývalého hejtmana Michala Haška. Předloni na podzim Grolich dovedl koalici SPOLU k vítězství v krajských volbách se ziskem téměř 40 procent hlasů, získal nejvyšší počet preferenčních kroužků v republice a následně mandát hejtmana obhájil.
Vedení strany s novým přístupem
Úspěchy na jižní Moravě mu pomohly do celostátní politiky. Letos v dubnu byl na sjezdu KDU-ČSL zvolen předsedou strany. Získal 233 z 266 hlasů a kandidoval jako jediný zájemce. Předchozí šéf lidovců Marek Výborný už funkci neobhajoval s tím, že strana potřebuje svěží vítr.
Grolich podle politologů dokáže díky srozumitelnému vyjadřování lákat i mladší a liberálnější voliče. Sám však při rozhodování o kandidatuře do čela lidovců tlumil přehnaná očekávání. Tehdy uvedl, že strana momentálně nestartuje na třech nebo pěti procentech, ale prakticky na nule.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seznamzpravy, youtube, kdu, lidovky).