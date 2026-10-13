Jan Čenský má v životě dvě Dany. S Morávkovou ho pojí práce, doma má po boku úplně jinou ženu

Jan Čenský (65) patří mezi známé české herce a moderátory, jejichž tvář diváci pravidelně vídají na televizních obrazovkách. Zatímco jeho profesní život je dlouhodobě spojený s veřejností, o soukromí mluví podstatně méně. Se svou manželkou Danou se oženil v roce 1990 a letos společně dovršili 36 let manželství. Ve společnosti se však dvojice objevuje poměrně zřídka, což v minulosti vedlo k nejrůznějším domněnkám o hercově partnerském životě. Nejčastěji bývá spojován se svou dlouholetou kolegyní Danou Morávkovou, se kterou vytvořil oblíbený televizní pár. Ve skutečnosti jde o blízké přátele, kteří spolupracují už více než dvacet let.
Diváci si ho spojovali s jinou Danou
Dana Morávková a Jan Čenský se společně objevují v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárňují manžele Zdenu a Davida Suché. Kromě seriálového natáčení spolu moderují televizní Snídani a účinkují také v divadle. Jejich souhra je natolik přirozená, že je někteří diváci považují za skutečné životní partnery. Čenský dokonce vzpomínal na situaci, kdy ho jeden muž požádal, aby doma pozdravoval Danušku, přičemž měl na mysli právě Morávkovou. Herečka však dlouhodobě žije s hudebním skladatelem a klavíristou Petrem Maláskem, zatímco Čenského manželka se shodou okolností rovněž jmenuje Dana. Oba herci opakovaně vysvětlovali, že jejich blízkost vychází z dlouholetého přátelství a vzájemné profesní důvěry, nikoliv z milostného vztahu.
Manželka se rozhodla žít mimo pozornost veřejnosti
Dana Čenská se od většiny partnerek známých osobností liší především tím, že o mediální pozornost nestojí. V minulosti pracovala jako filmová skriptka, takže prostředí natáčení a televizní tvorby jí není cizí. Přesto se rozhodla držet svůj osobní život stranou zájmu médií a manžela na společenské akce doprovází pouze výjimečně. Když se v prosinci 2025 objevila v pražském Divadle U Hasičů, nešlo o premiéru jejího muže, ale o výstavu vlastních obrazů. Tehdy také vysvětlila, proč se veřejnému vystupování dlouhodobě vyhýbá. „Myslím, že jedna známá tvář v rodině stačí,“ uvedla s tím, že nechce, aby ji lidé na veřejnosti poznávali a ukazovali si na ni.
K výtvarné tvorbě se Dana Čenská dostala po přestěhování rodiny do Pyšel nedaleko Prahy. Začala navštěvovat místní kurz Pyšelské ženy malují, který ji přivedl k pravidelnému malování. Postupně se vypracovala natolik, že začala své obrazy představovat také veřejnosti. V závěru roku 2025 vystavovala společně s moderátorem a prezidentem fotbalové Amfory Petrem Salavou, přičemž šlo už o jejich čtvrtou společnou výstavu. Zatímco Salava se ve své tvorbě zaměřuje především na místa, která navštívil během cestování, Čenská maluje zejména ženské akty. Jejich výstava v divadelní kavárně U Hasičů trvala do konce ledna 2026 a některé vystavené obrazy si našly kupce už krátce po zahájení.
Dlouhé manželství nebylo bez problémů
Ani vztah Čenských se během uplynulých desetiletí nevyhnul složitějším obdobím. Herec v minulosti otevřeně připustil, že jeho manželka musela být velmi tolerantní, zvláště kvůli jeho pracovnímu vytížení a častému kontaktu s jinými ženami. Sám také přiznal, že se během manželství ne vždy zachoval správně a některé situace museli společně řešit. Důležitou roli v jeho přístupu ke vztahům sehrála rodina, ve které vyrůstal. Jeho rodiče spolu prožili více než šest desetiletí a naučili ho, že partnerské problémy je potřeba řešit, nikoliv při prvních neshodách vztah ukončit. Za zásadní považuje také vzájemnou toleranci a ochotu respektovat odlišné potřeby druhého člověka.
Čenští mají jediného syna Matyáše, kterému je 36 let a který se místo herectví rozhodl věnovat fotografování. Původně vystudoval obchodní obor a zkušenosti sbíral také během pobytu v Austrálii, kde se učil samostatnosti. Nakonec dal přednost kreativní profesi a dnes se živí jako fotograf, mimo jiné fotografuje svatby. Talent k výtvarnému umění přitom sám spojuje také se svou matkou, která se věnuje malování. V červenci 2026 se Matyáš společně se slavným otcem představil na módní přehlídce během filmového festivalu v Karlových Varech. Ačkoliv jsou si oba muži vzhledově velmi podobní, mladší Čenský si buduje vlastní kariéru a do herectví se nepustil.
Použité zdroje: tn.nova.cz, prozeny.cz, blesk.cz