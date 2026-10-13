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Jan Čenský má v životě dvě Dany. S Morávkovou ho pojí práce, doma má po boku úplně jinou ženu

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Herec Jan Čenský tvoří s manželkou Danou pár už více než tři desetiletí. Přesto si řada televizních diváků myslí, že jeho životní partnerkou je herečka Dana Morávková. Skutečná paní Čenská se na veřejnosti objevuje jen výjimečně, věnuje se malování a její obrazy už byly k vidění na několika výstavách.
Jan Čenský má v životě dvě Dany. S Morávkovou ho pojí práce, doma má po boku úplně jinou ženu

Jan Čenský má v životě dvě Dany. S Morávkovou ho pojí práce, doma má po boku úplně jinou ženu

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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