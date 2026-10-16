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Jamajčan se 17 sekund šoural k penaltě jako baletní tanečník. Pak přišlo fiasko, které baví celý internet

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Jamajský útočník Trayvone Reid šel k penaltě v semifinále Karibského poháru zhruba 17 sekund. Brankář Club Sando si počkal a jeho slabou střelu v klidu chytil.
Jamajčan se 17 sekund šoural k penaltě jako baletní tanečník. Pak přišlo fiasko, které baví celý internet

Jamajčan se 17 sekund šoural k penaltě jako baletní tanečník. Pak přišlo fiasko, které baví celý internet

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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