Jamajčan se 17 sekund šoural k penaltě jako baletní tanečník. Pak přišlo fiasko, které baví celý internet

Port of Spain, 36. minuta. Mount Pleasant vede na hřišti Club Sando 1:0 a rozhodčí ukazuje na značku. K míči se staví Trayvone Reid, útočník s jedenáctkou na zádech. Pak začne představení. Drobné krůčky, téměř po špičkách, pauza, další krůček. Brazilský server Terra/Jogada10 podle virálního videa naměřil zhruba 17 sekund. Reid podle něj na konci nezrychlil, jak bývá u podobných fint zvykem, a doťapkal až k míči. Brankář Teshorne Ragoo celou dobu stál, čekal a díval se. Když míč konečně vyletěl, byl nízký, slabý a mířil podle argentinské stanice TyC Sports zhruba doprostřed. Ragoo ho chytil bez větší námahy. Sedmnáct sekund přípravy, jedna vteřina zákroku.
Nebyla to exhibice za rozhodnutého stavu
Kdyby si takový kousek někdo dovolil za stavu 5:0 v přípravném zápase, internet by se zasmál a zapomněl. Jenže tohle bylo úvodní semifinále Karibského poháru Concacaf, nejvyšší klubové soutěže karibského regionu, hrané 14. října na stadionu Haselyho Crawforda na Trinidadu a Tobagu. Proměněná penalta by Mount Pleasant poslala do vedení 2:0, a to na hřišti soupeře.
Jamajský deník Gleaner mluvil o „zlaté příležitosti“. Ta zůstala nevyužitá a trest přišel v 56. minutě, kdy za Club Sando vyrovnal Daniel David. Zápas skončil 1:1.
Podle oficiální zprávy Concacafu přitom Jamajčané soupeře převýšili ve všem podstatném kromě držení míče:
|Ukazatel
|Club Sando
|Mount Pleasant
|Držení míče
|58 %
|42 %
|Střely
|18
|20
|Očekávané góly (xG)
|0,8
|2,6
Rozdíl v xG je propastný a podle nás ukazuje, že Reidova penalta nebyla osamocenou nehodou, ale nejviditelnějším symbolem večera plného zahozených šancí. Domácí navíc v závěru mohli i vyhrát. V 85. minutě obránce Mount Pleasant odkopával z brankové čáry a o čtyři minuty později zadrželo Jamajčany břevno.
Na Reida tak padá větší váha, než by se na první pohled zdálo. Mount Pleasant je obhájcem titulu a jeho sportovní ředitel Paul Christie před semifinále varoval, že rozdíly v regionu se zmenšují a na chyby není prostor.
Kdo je muž s nejpomalejším rozběhem Karibiku
Reid není anonymní amatér, kterého trenér pustil ke značce ze soucitu. Jamaica Observer ho v létě řadil mezi hlavní posily Mount Pleasant. Za Harbour View předtím nastřílel 21 gólů a přidal 6 asistencí ve 37 zápasech. Klub trenéra Theodora Whitmora si ho přivedl právě proto, aby podobné situace proměňoval.
Proč zvolil tak extrémní rozběh, zatím nevysvětlil. Reid ani jeho trenér či spoluhráči se k momentu podle zdrojů, které jsme dohledali, veřejně nevyjádřili. Celé to ovšem vypadalo jako pokus vyhecovat brankáře k předčasnému pohybu a teprve potom zvolit stranu. Tak funguje technika přerušovaného rozběhu, kterou fotbalový svět zná pod anglickým názvem stutter-step.
Internet měl jasno rychleji než analytici. Podle Teleamazonas se pod videem objevovaly komentáře jako „krůček po krůčku, pomaloučku polehoučku“ nebo zoufalé „a proč jsem tě sem vůbec bral“. Fanoušci se podle Terry ptali, zda nejde o kandidáta na Guinnessův rekord.
Proč trik selhal a co na to pravidla
Klamavý rozběh je úplně legální. Pravidla IFAB výslovně dovolují fintovat během rozběhu. Zakázané je až předstírat kop poté, co hráč k míči doběhne. Za to následuje žlutá karta a nepřímý kop pro bránící tým. Z dostupných zdrojů nic nenaznačuje, že by rozhodčí v Port of Spain viděl v Reidově baletu porušení pravidel.
Problém tedy nebyl v pravidlech, ale ve fyzice a psychologii. The Guardian v letní analýze popisoval stutter-step jako psychologický souboj, který může fungovat skvěle. Při špatném provedení ale nechá střelce v nerovnováze. Když brankář neuhne, stane se ze slabé nebo středové střely snadný zákrok. Přesně to se stalo. Ragoo nezaváhal, nesedl na lep a Reid po sedmnácti sekundách neměl z čeho vytáhnout razanci.
V tom je podle nás jádro celé virality. Samotná délka rozběhu by stačila na pobavené pozdvižení obočí. Smích spouští až kontrast mezi divadelní přípravou a úplně obyčejnou, slabou střelou po zemi.
Panenka by se divil. A Japonsko by se smálo
Česká stopa v dějinách klamavých penalt je mimochodem ta nejslavnější. Antonín Panenka ve finále Eura 1976 nechal Seppa Maiera skočit stranou a jemně dloubl míč doprostřed. Vznikl tak pojem, který dnes zná každý fotbalista na světě. Reidův pokus s tím má společné jen jedno: snahu přečíst brankáře. Panenka ale střílel až ve chvíli, kdy Maier opustil střed. Reid kopl do gólmana, který zůstal stát.
Absolutní rekord to přitom není. Žádný oficiální žebříček nejdelších rozběhů neexistuje, ale internet si pamatuje japonského středoškoláka z celostátního turnaje, který k míči šel přes 30 sekund. Rozdíl je v tom podstatném: on penaltu proměnil. Reidových 17 sekund je tak spíš jedním z nejpomalejších pokusů v profesionálně sledované soutěži, a navíc tím nejdražším.
Odveta už za týden
Reid dostane šanci na odčinění rychle. Odveta mezi Mount Pleasant a Club Sando se podle Concacafu hraje ve čtvrtek 22. října na Sabina Parku v Kingstonu. Remíza 1:1 venku dává Jamajčanům mírnou výhodu, nic víc. Postupující se ve finále utká s vítězem dvojice Portmore United a Violette AC. Portmore vede po prvním zápase 3:1 a odvetu hraje 20. října v dominikánském Santiagu de los Caballeros. Pokud postoupí, čeká Karibik jamajské derby ve finále.
Českého televizního partnera soutěž podle dostupných údajů nemá. Zápasy vysílá Concacaf ve své aplikaci a na kanálu YouTube.
Pokud Reid v Kingstonu dostane další penaltu, bude ho pozorovat celý fotbalový internet. Otázkou nezůstává jen to, zda ji promění. Stejně zajímavé bude, kolik si na to dá času.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle