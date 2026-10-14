Jako za starých časů: v Rusku se údajně šíří plicní mor, Kreml to zarputile popírá

Risk představuje tání permafrostu. Kvůli němu se historické bakterie můžou zase probudit k životu.
V Irkutsku, ve městě, které má přes 600 tisíc obyvatel, se teď pravděpodobně nemlčí o ničem jiném než o podezření, že se tu objevily bakterie způsobující mor.
Vsadíme se, že mluvit se o tom totiž moc nemůže. A pokud si k tomu říkáte, že Sibiř je daleko, tak si zkuste vybavit, jak daleko je
Čína… Co je mor a jaké jsou jeho druhy? Kde v Rusku nákaza přežívá a jak souvisí s permafrostem? Říjen v Irkutsku nezačal zrovna dobře Hlavně netransparentně Co je mor a jaké jsou jeho druhy?
Kéž by tak tahle nemoc zůstala maximálně
v učebnicích dějepisu. Bohužel nejspíš nezůstala. Infekční onemocnění má na svědomí bakterie Yersinia pestis, která se z neškodné půdní bakterie vyvinula zhruba před 7 400 lety. Nákaza může být bez včasného podání antibiotik naprosto fatální.
Odborníci rozlišují
tři hlavní formy, a to podle toho, jak se bakterie dostane do těla: Dýmějový (bubonický) mor. To je nejznámější varianta. Stačí jedno kousnutí infikovanou blechou z hlodavce, bakterie začnou napadat mízní uzliny a vytvářet hodně bolestivé otoky. Plicní mor. Tohle je pro změnu ta nejnebezpečnější forma. Bakterie se šíří vzduchem (kapénkami), přenáší se z člověka na člověka. Septikemický (septický) mor. Tahle varianta propukne v okamžiku, kdy se bakterie dostanou přímo do krevního oběhu. Jednoduše řečeno pak dochází ke krvácení a odumírání kůže a tkání.
U všech tří forem platí, že léčba
nezačne prakticky hned, jde o začátek konce nakaženého člověka. Kde v Rusku nákaza přežívá a jak souvisí s permafrostem?
Konkrétně na
Sibiři mor volně přežívá v přírodních ohniscích. Těmi jsou divocí hlodavci – hlavně svišti (tarbagáni), syslové a pišťuchy. A jejich blechy. Mezi nejohroženější oblasti patří Zabajkalsko, Burjatsko, Horský Altaj nebo Tuva.
Jenže to není všechno. V posledních letech se v souvislosti s bakteriemi způsobujícími mor mluví taky
o tání trvale zmrzlé půdy (permafrostu) na Sibiři a v Arktidě. Když půda rozmrzá a celistvost pobřeží ovlivňuje eroze, může snadno docházet k odkrývání historických hřbitovů nebo pohřebišť zvířat. Tak se spící patogeny můžou zase šířit.
V regionu, byť za hranicemi, mají s morem své zkušenosti. V letech 1910–1911 přišlo
v historické oblasti Mandžuska (Čína) o život na 100 000 osob. Ve 20. letech 20. století pak přes 500 osob zemřelo na mor v oblasti Primorje a od roku 1930 se dařilo mít onemocnění pod kontrolou. Pravděpodobně doteď… Risk představuje tání permafrostu. Kvůli němu se historické bakterie můžou zase probudit k životu. Říjen v Irkutsku nezačal zrovna dobře
Hned 2. října 2026 tu zemřela 28letá laboratorní technička
Darja Šipilovová, která pracovala v Irkutském vědeckovýzkumném protimorovém ústavu Sibiře a Dálného východu.
Hospitalizována byla už 29. září, a to podezřením na
těžký zápal plic. Jenže vzhledem k tomu, že pracovala s nebezpečnými patogeny, nebyly tak úplně mimo úvahy, že se mohla při práci nakazit plicním morem. Hlavně netransparentně
A co se kvůli tomu na Sibiři i ve světě dělo v posledních dnech? Podle médií
Ljudim Bajkala a Siberia.Realities bylo 60–200 lidí v karanténě. Není to rozmezí zvláštní? Sanitky, které vezly nakažené osoby, doprovázeli příslušníci tajné služby FSB. Do Irkutsku se osobně podívala šéfka Rospotrebnadzoru (ruského úřadu pro ochranu zdraví) Anna Popová.
Právě Rospotrebnadzor společně s guvernérem Irkutské oblasti Igorem Kobzevem kategoricky odmítl, že by šlo o mor. Celou věc označili za
komunitní zápal plic neznámé etiologie. Podle Kobzeva skoro 5 000 laboratorních testů u kontaktů nezjistilo nebezpečné patogeny, 8. října byla karanténa zrušena.
Mluvčí Kremlu
Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko postupovalo podle pravidel – tedy informovalo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Zároveň se nechal slyšet, že západní média o situaci lžou.
WHO potvrdila, že z
Ruska nepřišlo hlášení o výskytu moru. Taky ale dodala, že pořád chybí stanovená diagnóza a příčina úmrtí laborantky. Po zemi chce víc informací a větší transparentnost.
Do věci se vložily i
Spojené státy. Třeba tak, že v Moskvě podaly diplomatický protest z důvodu nedostatku informací a netransparentnímu postupu úřadů.
A nakonec ještě zahraniční média. Například
The Guardian, South China Morning Post nebo Al Jazeera poukazují na typický vzorec chování ruského režimu. To je okamžité nasazení bezpečnostních složek, přísná izolace, podávání kusých informací a odmítání jakýchkoli pochybení, ať už samotné laboratoře, nebo systému. Co si o situaci v Rusku myslíte vy? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5