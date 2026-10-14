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Jako za starých časů: v Rusku se údajně šíří plicní mor, Kreml to zarputile popírá

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Dennívýzva
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V Irkutsku, ve městě, které má přes 600 tisíc obyvatel, se teď pravděpodobně nemlčí o ničem jiném než o podezření, že se tu objevily bakterie způsobující mor.
morová maska

morová maska

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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