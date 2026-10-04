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Jako mladá bývala neuvěřitelně krásná. Dnes je z Jeskyňky z Básníků milionářka a takto vypadá

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Křehká blondýnka, která filmovému "básníkovi" Štěpánovi zlomila srdce, měla nakročeno ke skvělé herecké kariéře. Místo reflektorů si ale vybrala úplně jiný život.
Jako mladá bývala neuvěřitelně krásná. Dnes je z Jeskyňky z Básníků milionářka a takto vypadá

Jako mladá bývala neuvěřitelně krásná. Dnes je z Jeskyňky z Básníků milionářka a takto vypadá

Zdroj: Archiv Česká Televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:00

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