Jako mladá bývala neuvěřitelně krásná. Dnes je z Jeskyňky z Básníků milionářka a takto vypadá

Ve čtrnácti se Adriana Romanová-Tarábková styděla za svou štíhlou postavu. O dva roky později právě díky ní zdobila stránky časopisu Dievča a slovenský režisér Miloslav Luther ji obsadil do pohádky Král Drozdí brada. Pyšná princezna Anna – to byla její první filmová role.
Kamery ji okamžitě pohltily. Světlo reflektorů, atmosféra natáčení, pocit, že vytváří něco výjimečného. Když přišla nabídka zahrát si zdravotní sestřičku ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze, ani na vteřinu neváhala.
Něžná krása, která uchvátila režiséry
Do dějin českého filmu se zapsala jako křehká Jeskyňka, dívka s andělskou tváří, která Štěpánovi rozbila srdce na tisíc kousků.
Bratislavská rodačka měla všechno, co filmový svět vyžaduje – talent, fotogenickou tvář i přirozenou eleganci. Po maturitě se přihlásila na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Přijímačkami však neprošla. Místo herecké akademie si vybrala ekonomiku řízení na Slovenské vysoké škole technické.
Režiséry to ale vůbec neodradilo. Až do roku 1993 se objevovala v dalších projektech – drama Horečka, rodinný snímek Kačenka a zase ta strašidla. Naposledy si zahrála ve čtvrtém díle filmové hexalogie o Básnících. Pak přišel zlom.
Rozhodnutí, které změnilo všechno
Vdala se za Zdena Romana, funkcionáře ŠK Slovan Bratislava. Společně začali budovat firmu OBAL-MAT, s.r.o., která se zabývá nákupem a prodejem obalových materiálů a propagací. Adriana v ní našla uplatnění pro své ekonomické vzdělání – a především klid, po kterém toužila.
„Uvědomila jsem si, že život herce je každodenní boj o uznání. Nikde není napsáno, že když se vám daří dnes, bude se dařit i zítra. Nic pro mou povahu. Navíc miluji své soukromí a volnost,“ vysvětlila své rozhodnutí opustit hereckou dráhu.
Podnikání jí přineslo nejen finanční nezávislost, ale také možnost žít mimo mediální hluk, který jí vždycky vadil.
Jak vypadá dnes? Čas jako by se zastavil
Naposledy se Adriana Romanová-Tarábková v médiích ukázala v zimě 2014. Ve svých sedmačtyřiceti letech působila, jako by vůbec nestárla – štíhlá postava, minimum vrásek, zářivé oči a široký úsměv. Za svůj vzhled prý vděčí spokojenému manželství.
„Se Zdenom jsme společně dospívali a učili se být zodpovědní. Je to můj nejlepší kamarád,“ svěřila se před deseti lety. Od té doby se z veřejného života stáhla úplně. Žádné rozhovory, žádné fotografie na sociálních sítích, žádná nostalgie po slávě.
Jeskyňka z Básníků si vybrala jinou cestu než většina jejích kolegů. Zatímco mnozí herci bojují celý život o každou roli, ona si vybudovala stabilní zázemí mimo kamery. A zdá se, že právě toto rozhodnutí jí přineslo to, co hledala – klid, soukromí a spokojenost.
Zdroje článku: dotyk.cz, eva.pluska.sk, super.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá