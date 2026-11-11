Jakmile vytáhnu tyto čertovské palačinky po mexicku z trouby, manžel je u stolu jako první a nemůže se dočkat, až si naloží

Klasické palačinky s marmeládou zná snad každý. Co je ale tentokrát připravit naslano a naplnit pořádnou porcí kořeněného masa? Zapečené palačinky s mozzarellou jsou příjemnou změnou, když chcete rodině nabídnout něco sytého a trochu jiného. Uvnitř se ukrývá směs hovězího masa, rajčat, fazolí a kukuřice, která voní česnekem a kořením. Po vytažení z trouby vás přivítá rozpuštěný sýr a vůně, kvůli které se všichni začnou ptát, kdy už bude oběd.
Palačinky mají v kuchyních různých zemí své pevné místo. Ve Francii se proslavily tenké crepes, v Maďarsku se připravují také s masovou náplní a u nás si je většina lidí spojuje hlavně s marmeládou nebo tvarohem. Slaná podoba přitom nabízí spoustu možností. Tenké těsto se dobře doplňuje s masem, zeleninou i sýrem a dokáže proměnit obyčejnou surovinu v syté jídlo pro celou rodinu.
Při přípravě si dejte záležet hlavně na masové náplni. Nechte ji dostatečně dlouho probublávat, aby rajčatová omáčka zhoustla a palačinky po zapečení nezvlhly. Hovězí maso můžete vyměnit za krůtí, přidat černé fazole nebo trochu chilli, pokud máte rádi ostřejší jídla. Na talíři se k nim hodí svěží zeleninový salát, kopeček zakysané smetany nebo domácí guacamole. A ještě jedna praktická rada, palačinky můžete naplnit a uložit do zapékací mísy předem. Před obědem už jen přidejte mozzarellu a dejte je zapéct.
Do větší mísy rozklepněte vejce a přilijte mléko s perlivou vodou. Přidejte rozpuštěné a mírně vychladlé máslo. Vše prošlehejte metličkou, aby se tekuté suroviny spojily.
Do tekuté směsi postupně zapracujte hladkou mouku. Šlehejte, dokud nezískáte hladké těsto bez hrudek. Nechte ho přibližně 10 minut odpočinout, aby mouka nasákla tekutinu a těsto získalo správnou konzistenci.
Rozehřejte pánev na palačinky a podle potřeby ji lehce potřete olejem. Naběračkou nalévejte tenkou vrstvu těsta a palačinky opékejte z obou stran dozlatova. Hotové odkládejte na talíř a pokračujte, dokud nespotřebujete všechno těsto.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Červenou papriku zbavte semínek a nakrájejte na malé kostičky. Česnek oloupejte a prolisujte nebo nasekejte najemno. Zeleninu si připravte stranou, abyste ji měli při vaření po ruce.
Ve větší pánvi rozehřejte olej a přidejte cibuli. Restujte ji několik minut, až zesklovatí, potom přidejte mleté maso. Vařečkou ho rozdělte na menší kousky a opečte ze všech stran. Nakonec vmíchejte papriku a česnek a společně restujte další 3–4 minuty.
K masu přidejte krájená rajčata, rajský protlak, oregano, mletý kmín a špetku cukru. Osolte, opepřete a promíchejte. Směs nechte bez pokličky vařit na mírném až středním ohni přibližně 10–15 minut, aby se tekutina odpařila a náplň dostatečně zhoustla.
Červené fazole a kukuřici sceďte a nechte okapat. Přidejte je do masové směsi a všechno důkladně promíchejte. Vařte ještě 2–3 minuty, aby se chutě propojily, a potom nechte náplň mírně zchladnout.
Doprostřed každé palačinky naneste přiměřené množství masové náplně. Boční okraje přehněte směrem dovnitř a palačinku pevně zarolujte nebo složte do obálky. Náplň rozdělte tak, aby vystačila na všechny palačinky.
Zapékací mísu lehce vymažte olejem nebo máslem. Naplněné palačinky skládejte těsně vedle sebe spojem dolů, aby se během pečení nerozevíraly. Povrch rovnoměrně posypte strouhanou mozzarellou.
Troubu předehřejte na 190 °C, horní a dolní ohřev. Palačinky vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně 20 minut, dokud se mozzarella nerozpustí a nezačne na povrchu lehce zlátnout. Podávejte ještě horké.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová