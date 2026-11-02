Jakmile ochutnáte tyto makovo-kokosové řezy se žloutkovým krémem, budete je péct na každou rodinnou oslavu

Na rodinných oslavách bývá jeden okamžik, který se opakuje skoro pokaždé. Káva už je na stole, někdo přinese poslední talířek a všichni se začnou dohadovat, který moučník si dají jako první. Makový řez s vanilkovým krémem a sušenkami má dobrou šanci stát se právě tím kouskem, po kterém se sáhne ještě jednou. Není to obyčejná buchta na plech, ale dezert, který spojuje tradiční makové pečení s krémovou náplní a kávovým tónem, jaký známe z oblíbených zákusků v cukrárně.
Mák má ve středoevropské kuchyni dlouhou historii a u nás se zabydlel především ve sladkém pečení. Jeho chuť je výrazná, lehce oříšková a dokáže dát obyčejnému těstu osobitý charakter. Maková semena jsou navíc zdrojem vlákniny, rostlinných tuků a minerálních látek, včetně vápníku, který přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů. Právě proto se mák objevuje v tolika tradičních receptech, od buchet a koláčů až po záviny a slavnostní řezy. V tomto dezertu ho doplňuje kokos, který chuť korpusu zjemňuje a přidává mu příjemnou plnost.
Zajímavé je, jak se v řezu potkávají domácí a cukrářské chutě. Vanilkový krém připomíná poctivý pudink, na který mnozí nedají dopustit, zatímco kávou zvlhčené sušenky přinášejí jemnou hořkost a připomenou oblíbené nepečené dezerty. Hořká čokoláda na povrchu pak sladkost příjemně vyvažuje. Pokud nemáte rádi silnou kávovou chuť, použijte slabší nápoj; sušenky ale namáčejte jen krátce, aby se nerozpadaly. U krému zase platí, že pudinkový základ musí před spojením s máslem úplně vychladnout, jinak by nemusel zůstat hladký.
Tenhle moučník si nejlépe naplánujte na den, kdy nemusíte spěchat. Po několika hodinách v lednici se vrstvy zpevní, sušenky zvláční a řezy půjdou čistě nakrájet. Právě příprava předem je jeho velkou výhodou. V den návštěvy už stačí uvařit kávu a vytáhnout plech z lednice. Na slavnostním stole vypadá pěkně nakrájený na menší kostky, ale stejně dobře poslouží i jako sladká tečka po nedělním obědě. A když zbyde pár kousků na další den, rozhodně se neztratí.
Troubu předehřejte na 180 °C. Plech o rozměru 36 × 28 cm vymažte máslem a vysypte hladkou moukou. V míse promíchejte mletý mák, strouhaný kokos a hladkou mouku, aby se suché suroviny rovnoměrně spojily.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pěny a postupně k nim přisypávejte moučkový cukr. Pokračujte ve šlehání, dokud nevznikne pevný a lesklý sníh. Cukr přidávejte pomalu, aby se dobře rozpustil a sníh zůstal stabilní.
Do vyšlehaných bílků opatrně zapracujte směs máku, kokosu a mouky. Použijte stěrku a míchejte zlehka odspodu nahoru, aby sníh neztratil příliš vzduchu. Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech.
Korpus pečte při 180 °C přibližně 22–25 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte střed špejlí, na které by nemělo zůstávat syrové těsto. Upečený základ nechte úplně vychladnout, než na něj nanesete krém.
Mléko zahřejte v hrnci těsně pod bod varu. V míse prošlehejte žloutky s moučkovým cukrem a vmíchejte kukuřičný škrob. Za stálého míchání pomalu přilévejte horké mléko, aby se žloutky nesrazily.
Směs vraťte do hrnce a na mírném ohni ji za stálého míchání zahřívejte, dokud nezhoustne. Hotový pudinkový základ přendejte do čisté nádoby a přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu. Nechte ho úplně vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Vychladlý pudinkový základ promíchejte s vanilkovým extraktem a postupně ho zašlehávejte do másla. Obě části by měly mít podobnou teplotu, aby krém zůstal hladký a nesrazil se.
Hotový vanilkový krém rovnoměrně rozetřete na vychladlý makovo-kokosový korpus. Připravte silnou kávu a nechte ji zchladnout, aby nebyla horká. Máslové sušenky do ní namáčejte pouze krátce, jinak by se mohly rozpadat.
Kávou zvlhčené sušenky rozložte vedle sebe na vrstvu krému. Plech vložte na 20 minut do lednice, aby krém trochu zpevnil. Mezitím si připravte čokoládovou polevu.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a rozpusťte ji ve vodní lázni. Vmíchejte rostlinný olej, který polevu zjemní a usnadní její roztírání. Čokoládu nechte krátce zchladnout a potom ji rovnoměrně rozetřete na sušenkovou vrstvu.
Hotový moučník uložte do lednice alespoň na 3–4 hodiny, nejlépe do druhého dne. Během chlazení krém zpevní a sušenky zvláční, takže se řezy budou lépe krájet. Před podáváním nakrájejte moučník ostrým nožem na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová