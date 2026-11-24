Rubínový odlesk malinového džemu v bílém pocukrovaném rámečku láká k nakousnutí dřív, než si vůbec stihnete přisednout ke kávě. Mandlové vykrajované cukroví staví na vzácné rovnováze chutí: oříškově nasládlé, křehké těsto s vůní vanilky se při skousnutí jemně poddá a okamžitě nechá vyniknout svěží, lehce nakyslé ovocné vrstvě uprostřed.
Slepované vykrajované pečivo má v Rakousku a českých zemích hlubokou cukrářskou tradici, jejíž kořeny sahají k proslulému lineckému těstu. Zatímco původní receptury často pracovaly s lískovými či vlašskými ořechy, přidání jemné mandlové mouky propůjčuje pečivu ušlechtilejší, sametovější charakter, jaký býval dříve výsadou měšťanských cukráren a slavnostních salonů.
Velkou předností tohoto základu je jeho ochota přizpůsobit se tomu, co máte zrovna ve spíži nebo na co máte chuť. Malinový džem lze snadno vystřídat za pikantní rybízovou marmeládu, meruňkový rozvar či švestková povidla, do těsta můžete přidat strouhanou citronovou kůru nebo špetku skořice a tvar vykrajovátek obměnit od koleček po hvězdičky či srdíčka.
Díky své eleganci a trvanlivosti se takové slepované kousky uplatní nejen během prosincového hodování, ale i při jarních oslavách, víkendovém pohoštění nebo jako vkusný jedlý dárek v papírové krabičce. Mezi ostatními sladkostmi vždy přinesou osvěžující ovocný kontrast, který nepůsobí těžce.
Klasickou a mandlovou mouku smíchejte se změklým máslem a moučkovým cukrem. Přidejte vaječné žloutky, vanilkový extrakt, špetku soli a vytvořte těsto.
Tip: Aby vzniklo těsto bez hrudek, suché ingredience prosejte.
Těsto rozdělte na 2 stejné části, které mírně zploštěte a zabalte do samostatných potravinových fólií. Poté je vložte na hodinu do lednice.
Poznámka: Těsto v lednici nenechávejte déle než hodinu, protože by bylo příliš tuhé a špatně by se s ním pracovalo. Pokud byste ho přece jen chladili déle, před dalším použitím ho nechte stát při pokojové teplotě, dokud znovu nezměkne.
Z každé části těsta následně vyválejte plát o tloušťce 0,4 cm, z kterého vykrojte sudý počet koleček. V polovině z celkového množství koleček vykrojte střed.
Kolečka vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je při 170 °C po dobu 10–15 minut. Po upečení nechte cukroví zcela vychladnout a kolečka s vykrojeným středem posypte moučkovým cukrem.
Tip: Uvedená doba pečení je pouze orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby. Cukroví by mělo být upečené dozlatova.
Celá kolečka potřete malinovým džemem a zakryjte je kolečky s vykrojeným středem.
Poznámka: Příchuť džemu můžete zvolit na základě vlastní chuti. Z tohoto množství těsta můžete vytvořit až 57 kusů cukroví.
Mandlové vykrajované cukroví můžete ihned servírovat. Do té doby ho uchovávejte ve vzduchotěsném obalu na chladném místě.
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Zdroj receptu: Aby Blajan
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato