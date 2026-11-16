Pamatujete si na návštěvy cukrárny, kdy jste dlouho vybírali z vitríny a nakonec stejně zvítězil pořádný větrník? Doma se podobné zákusky pekly spíš při slavnostních příležitostech. S odpalovaným těstem totiž bývalo trochu víc práce, ale výsledek za tu námahu stál. Domácí větrníčky s krémem z vaječného likéru jsou příjemnou obměnou známé cukrářské klasiky. Hodí se na rodinnou oslavu, vánoční posezení i k odpolední kávě s přáteli.
Odpalované těsto má za sebou dlouhou cukrářskou tradici a je základem mnoha známých dezertů. Francouzi z něj připravují profiterolky, éclairs nebo slavný dort Paris-Brest. Zajímavé je, že na rozdíl od většiny těst se nejprve připravuje v hrnci na sporáku. Mouka se krátce zahřívá s vodou a máslem, čímž škrob bobtná a vytváří základ pružné hmoty. Při pečení pak voda obsažená v těstě vytváří páru, která ho nadzvedne a uvnitř vytvoří dutinu. Není proto potřeba droždí ani kypřicí prášek.
Právě správné odpaření těsta rozhoduje o tom, zda větrníčky udrží svůj tvar. Pokud v něm zůstane příliš mnoho vlhkosti nebo se trouba otevře příliš brzy, mohou po vytažení splasknout. Dobře upečené kousky mají pevný povrch, uvnitř jsou téměř duté a po vychladnutí se snadno plní.
Vaječný likér dodává náplni jemnou chuť, která se dobře snoubí s vanilkou. Vyberte raději hustší likér s příjemným aroma. Pro výraznější chuť můžete krém doplnit trochou nastrouhané hořké čokolády nebo špetkou muškátového oříšku. Naplněné větrníčky uchovávejte v lednici a podávejte vychlazené. Protože obsahují alkohol, jsou vhodné pouze pro dospělé.
Do hrnce nalijte vodu, přidejte máslo a špetku soli. Směs zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a voda nezačne vřít. Poté hrnec odstavte z plotny a najednou přisypte všechnu hladkou mouku. Vařečkou důkladně míchejte, aby vznikla hladká hmota bez hrudek.
Hrnec vraťte na mírný oheň a těsto za stálého míchání odpalujte přibližně 2–3 minuty. Hotové těsto se začne oddělovat od stěn nádoby a na dně se vytvoří tenký povlak. Přendejte ho do mísy a nechte několik minut chladnout, aby bylo teplé, ale ne horké.
Do vlažného těsta postupně zapracujte vejce, vždy jedno po druhém. Každé důkladně vmíchejte, než přidáte další, aby vznikla hladká, lesklá a hustá hmota. Správně připravené těsto by mělo pomalu stékat ze stěrky a vytvářet širokou špičku. Pokud je příliš řídké, další vejce již nepřidávejte.
Troubu předehřejte na 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto přendejte do cukrářského sáčku s větší řezanou špičkou a nastříkejte na plech kulaté větrníčky o průměru přibližně 6–7 cm. Mezi jednotlivými kousky ponechte dostatečné rozestupy, protože během pečení výrazně nabydou.
Plech vložte do předehřáté trouby a větrníčky pečte přibližně 20–25 minut dozlatova. Během prvních 20 minut troubu neotevírejte, aby těsto nesplasklo. Upečené kousky musí mít pevný, suchý povrch a uvnitř vytvořenou dutinu. Po vytažení je nechte vychladnout na mřížce a poté každému opatrně odřízněte horní část.
Práškovou želatinu nasypte do misky, zalijte studenou vodou a nechte přibližně 10 minut nabobtnat. Poté ji velmi mírně zahřejte, dokud se úplně nerozpustí, ale nenechte ji vařit. Rozpuštěnou želatinu ponechte stranou a připravte pudinkový základ krému.
Z odměřeného mléka odeberte přibližně 1/4 a rozmíchejte v ní vanilkový pudinkový prášek společně s vejcem. Zbývající mléko nalijte do hrnce, přidejte cukr a zahřívejte téměř k varu. Do pudinkové směsi postupně přilijte několik lžic horkého mléka a důkladně promíchejte, aby se vejce nesrazilo.
Zahřátou pudinkovou směs vlijte zpět do hrnce s mlékem a za stálého míchání metličkou přiveďte k mírnému varu. Krém vařte přibližně 2–3 minuty, dokud nezhoustne a nezíská hladkou konzistenci. Poté jej přendejte do čisté mísy a zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Vychladlý pudinkový základ krátce prošlehejte elektrickým šlehačem, aby byl hladký. Postupně přilévejte vaječný likér a koňak nebo vodku a šlehejte na nižší rychlost, dokud se suroviny nespojí. Pokud želatina mezitím ztuhla, znovu ji velmi jemně zahřejte do tekutého stavu. Nejprve do ní vmíchejte několik lžic krému a teprve potom tuto směs za stálého šlehání zapracujte do zbývající náplně.
Připravený krém vložte na 15–20 minut do lednice, aby začal mírně houstnout, ale zůstal vhodný k plnění. Poté jej přendejte do cukrářského sáčku a rovnoměrně nastříkejte do spodních částí vychladlých větrníčků. Naplněné zákusky přiklopte odříznutými vršky a lehce je přitiskněte, aby náplň držela na místě.
Hotové větrníčky vložte alespoň na 60 minut do lednice, aby krém dostatečně zpevnil. Před podáváním je lehce posypte moučkovým cukrem a rozložte na servírovací talíř. Podávejte je vychlazené, nejlépe v den přípravy, kdy si odpalované těsto zachovává příjemnou strukturu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová