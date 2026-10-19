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Jakmile jsem vyzkoušela jablečné sušenky se skořicí, štrúdl šel stranou. Tyhle chutnají mnohem líp. Příprava je navíc velmi snadná

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Pokud hledáte inspiraci na podzimní moučník, určitě zkuste tyto smažené jablečné sušenky. Jsou elegantní, úžasně křupavé a doslova se rozplývají v ústech.
Jakmile jsem vyzkoušela jablečné sušenky se skořicí, štrúdl šel stranou. Tyhle chutnají mnohem líp. Příprava je navíc velmi snadná

Jakmile jsem vyzkoušela jablečné sušenky se skořicí, štrúdl šel stranou. Tyhle chutnají mnohem líp. Příprava je navíc velmi snadná

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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