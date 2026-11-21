Mák má v české kuchyni své pevné místo už po staletí. Používá se do buchet, koláčů, závinů i sladkých knedlíků. Zajímavé je, že Česká republika patří mezi významné světové producenty potravinářského máku. Jeho drobná semínka obsahují poměrně hodně tuku, který jim dodává charakteristickou chuť. Právě proto je důležité vybírat čerstvý mák. Starší, dlouho skladovaný nebo předem namletý může získat nepříjemně nahořklou příchuť.
Do tradiční makové náplně se často přidávaly rozinky, ořechy nebo kandované ovoce podle toho, co bylo doma po ruce. Švestková povidla jsou trochu méně obvyklým, ale velmi povedeným doplňkem. Jejich nakyslá chuť vyvažuje sladkost ostatních surovin a hustá konzistence pomáhá náplň spojit. Nejlépe se hodí poctivá povidla s vysokým podílem švestek, bez zbytečných přísad.
Pokud máte rádi výraznější vůni, přidejte do náplně trochu nastrouhané citronové kůry nebo několik kapek rumu. Rozinky můžete předem namočit do černého čaje, aby byly příjemně měkké. Hotový závin chutná také s tenkou vrstvou citronové polevy, která příjemně doplní sladkou makovou náplň. A když vám několik kousků zbude, uchovejte je dobře zabalené, aby těsto zbytečně nevysychalo.
Nejprve připravte kvásek. Ze 150 ml mléka odeberte přibližně 100 ml, mírně ho zahřejte a rozdrobte do něj 30 g čerstvého droždí. Přidejte 1 lžíci cukru a 1 lžíci mouky z odváženého množství, promíchejte a nechte přibližně 15 minut na teplém místě, dokud se na povrchu nevytvoří pěna.
Do větší mísy prosejte zbývající hladkou mouku, přidejte cukr, špetku soli a 3 žloutky. Přilijte vzešlý kvásek, zbytek vlažného mléka a 50 g rozpuštěného, ale ne horkého másla. Těsto důkladně propracujte přibližně 10 minut, dokud nebude hladké, pružné a nebude se výrazně lepit na stěny mísy.
Vypracované těsto vytvarujte do bochánku a vložte zpět do mísy. Přikryjte ho čistou utěrkou a nechte na teplém místě přibližně 60 minut kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Během kynutí připravte makovou náplň, aby měla dostatek času vychladnout.
Do hrnce nalijte 200 ml mléka a přiveďte ho téměř k varu. Vsypte 250 g mletého máku a za stálého míchání ho na mírném ohni přibližně 5 minut povařte, aby změkl a tekutina se vstřebala. Poté přidejte 50 g másla, med, moučkový cukr, švestková povidla a 150 g směsi nasekaného sušeného ovoce a ořechů. Vše dobře promíchejte a náplň nechte vychladnout.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučený vál a rozdělte na 2 stejně velké části. Každou rozválejte na obdélník silný přibližně 5 mm a rovnoměrně potřete polovinou vychladlé makové náplně. Po obvodu ponechte volný okraj široký 1–2 cm, aby náplň při stáčení nevytékala.
Tip: Maková náplň musí být před rozetřením na těsto vychladlá a dostatečně hustá, aby při stáčení nevytékala.
Oba pláty těsta postupně srolujte od delší strany do pevných závinů. Konce i podélný spoj dobře přitiskněte a přeneste záviny na plech vyložený pečicím papírem tak, aby spoj směřoval dolů. Mezi jednotlivými kusy ponechte dostatečné místo, protože během pečení ještě zvětší svůj objem. Přikryjte je utěrkou a nechte dalších 15 minut kynout.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vložte na prostřední úroveň. Záviny pečte přibližně 40–45 minut, dokud nebudou na povrchu zlatavé a dobře propečené. Pokud začnou příliš rychle tmavnout, přikryjte je volně pečicím papírem a pokračujte v pečení. Hotové záviny vyjměte z trouby a nechte přibližně 60 minut vychladnout.
Do misky prosejte 100 g moučkového cukru a postupně přidávejte 2–3 lžíce vody. Míchejte, dokud nevznikne hladká, hustší poleva, která bude po povrchu závinu pomalu stékat. Vychladlé záviny polevou rovnoměrně přelijte a ještě před jejím zatuhnutím posypte kandovanou pomerančovou kůrou.
Hotové záviny nechte krátce odležet, aby poleva zpevnila a při krájení se neroztékala. Ostrým nožem je nakrájejte na přibližně 2 cm silné plátky a rozložte na servírovací talíř. Podávejte je ke kávě nebo čaji, případně jako sladké pohoštění při rodinných oslavách.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová