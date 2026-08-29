Jaké plemeno psa se k vám hodí podle horoskopu? 12 nejlepších pro každé znamení

Vybíráte nového psího parťáka a váháte, jestli k vám sedne klidný pohodář, nebo neúnavný sportovec do každého počasí? Zkuste se pro zábavu podívat na svoje znamení. Povahové rysy, které se pojí s jednotlivými znameními, se dají překvapivě dobře napárovat na temperament konkrétních psích plemen. Následující tipy berte s nadhledem, ale možná vás zaskočí, jak dobře k sobě povaha psa a nátura znamení ladí.
Pro rychlou orientaci shrnuje všech dvanáct znamení i doporučená plemena následující tabulka:
Znamení Živel Doporučené plemeno Beran oheň border kolie Lev oheň rhodéský ridgeback Střelec oheň australský ovčák Býk země boxer Panna země čivava Kozoroh země belgický ovčák Blíženci vzduch welsh corgi Váhy vzduch shih-tzu Vodnář vzduch basenji Rak voda zlatý retrívr Štír voda dalmatin Ryby voda maltézáček Ohnivá znamení: parťáci do pohybu
Beran, Lev a Střelec mají energie na rozdávání a chtějí psa, který s nimi vydrží tempo a rád se předvede.
Beran: border kolie
Berani se ženou dopředu a potřebují stejně akční povahu i u čtyřnohého kamaráda. Border kolie uběhá cokoli a je nejšťastnější, když má pořád nějaký úkol, takže rázného Berana dokonale doplní.
Ohnivá znamení si podle horoskopu nejlépe rozumí s neúnavnými a pracovitými plemeny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Lev: rhodéský ridgeback
Lva to táhne do centra dění a stejnou parádu dopřeje i svému psovi. Statný rhodéský ridgeback působí vznešeně a odvážně, takže po jeho boku hrdé znamení sklízí obdivné pohledy.
Střelec: australský ovčák
Střelec je dobrodruh, který má výlety a nové zážitky v krvi. Australský ovčák je chytrý neposeda, který potřebuje pořád nový program, a proto je ideální společník na cesty i sport.
Zemská znamení: spolehliví společníci
Býk, Panna a Kozoroh oceňují klid a jistotu a hledají věrného psa, na kterého je za každé situace spolehnutí.
Býk: boxer
Býk stojí nohama pevně na zemi a nejvíc si cení věrnosti a klidného zázemí. Boxer je oddaný silák, který svoji rodinu miluje a zároveň ostražitě hlídá, takže stálému znamení dělá spolehlivého parťáka na roky.
Panna: čivava
Panny mají rády praktická řešení a nepotřebují kolem sebe zmatek. Drobná čivava se vejde i do menšího bytu, snadno zapadne do zaběhnutého řádu a přes svoji velikost oplývá sebevědomím, které pořádkumilovné znamení pobaví.
Kozoroh: belgický ovčák
Kozoroh je disciplinovaný pracant s pevnou vůlí. Belgický ovčák je neúnavný a bystrý pes se silnými ochranitelskými sklony, který potřebuje důsledné vedení, a takovou pevnou ruku cílevědomé znamení nabídne.
Vzdušná znamení: chytří a společenští
Blíženci, Váhy a Vodnář žijí kontaktem a nápady, takže jim sednou psi, kteří je mentálně stíhají a jsou rádi u všeho.
Blíženci: welsh corgi
Blíženci jsou upovídaní, zvědaví a rádi jsou u všeho. Welsh corgi je veselý společník, který miluje pozornost i lidskou společnost a svojí bystrostí udrží upovídané znamení pořád v jednom kole.
Váhy: shih-tzu
Váhy vyhledávají harmonii, hezké věci a příjemnou společnost. Půvabný shih-tzu je klidný a přátelský mazlík, který nevyvolává konflikty a s grácií se přizpůsobí pohodové domácnosti.
Vodnář: basenji
Vodnář miluje originalitu a nesnáší, když je jako všichni ostatní. Basenji je nezvyklé africké plemeno, které skoro neštěká a samo si udržuje čistotu, takže svéráznému znamení připraví psa stejně nezaměnitelného, jako je ono samo.
Vodní znamení: citlivé duše
Rak, Štír a Ryby cítí svět víc než ostatní a hledají psa, se kterým se citově spojí naplno.
Rak: zlatý retrívr
Pro Raka je rodina středobodem všeho a od psa čeká hlavně lásku. Zlatý retrívr je vlídný mazel, který se rád tulí, vycítí náladu v domácnosti a ke každému členu rodiny se chová stejně vřele.
Štír: dalmatin
Štír je intenzivní, věrný a jde tvrdě za svým. Elegantní dalmatin má energie na rozdávání, ke svému člověku se pevně upne a ocení důsledné vedení, takže vášnivému a cílevědomému znamení zdatně stačí.
Dalmatin je energický pes jednoho pána, který potřebuje jasná pravidla, což intenzivnímu Štírovi sedne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ryby: maltézáček
Ryby jsou snílci s velkou empatií a jemnou duší. Drobný maltézáček je oddaný mazlík, který na svého člověka silně lpí a opětuje každou něhu, takže citlivé znamení nikdy nenechá samotné.
Než se rozhodnete: horoskop je jenom začátek
Zvěrokruh je hezká hra, ale skutečný pes bude s vámi příštích deset a víc let. Než nějaké plemeno pořídíte, zvažte, kolik máte času na procházky a výcvik, jak velké bydlení máte a kolik unesete na kvalitní péči a veterináře, a počítejte s tím, že temperamentní a silná plemena patří spíš do rukou zkušeného pána. Skvělého parťáka na celý život navíc často najdete i mezi kříženci v útulku, kde na vás čeká pes bez ohledu na znamení.
Zdroje: https://www.baven.cz/o-psech/jake-plemeno-psa-se-k-tobe-hodi-podle-znameni-zverokruhu/, https://www.ireceptar.cz/zvirata/psi-plemena-horoskop-30001210.html, https://living.iprima.cz/trendy/jakeho-psa-si-vybrat-horoskop-znameni-zverokruhu-mazlicek-domov-rada, https://www.frekvence1.cz/clanky/koktejl/jaky-pes-se-k-vam-hodi-podle-znameni-zverokruhu.shtml, https://www.denik.cz/pro-zeny/pes-podle-horoskopu-21260527.html