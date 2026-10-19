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Jaká zvířata bydlí s Agátou Hanychovou? Mie koupila patnáct kanárků za tři měsíce, na zahradě měla kozy, s Prachařem chovali krajtu

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Kočka, křečci, had i myši. Agáta Hanychová (41) nedávno zavzpomínala na domácí mazlíčky, kteří prošli jejím životem. Některé historky pobaví, ale jiné připomínají, že dětské sliby o péči o zvíře často skončí na bedrech rodičů.
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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