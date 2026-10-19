Jaká zvířata bydlí s Agátou Hanychovou? Mie koupila patnáct kanárků za tři měsíce, na zahradě měla kozy, s Prachařem chovali krajtu

Kočka, křečci, had i myši. Agáta Hanychová (41) nedávno zavzpomínala na domácí mazlíčky, kteří prošli jejím životem. Některé historky pobaví, ale jiné připomínají, že dětské sliby o péči o zvíře často skončí na bedrech rodičů.
Zvířata provázejí influencerku a podnikatelku
Agátu Hanychovou (41) už od dětství a doma jich měla za uplynulé roky nespočet. V nedělním díle svého podcastu, který natáčí s maminkou Veronikou Žilkovou (65), vyprávěla o domácích mazlíčcích, které měla sama, i o těch, jež pořídila svým dětem. Nejvíc pozornosti vzbudila příhoda s kanárky. Když byla její dcera Mia (9) malá, během tří měsíců jich Agáta postupně koupila patnáct, protože podle ní měli nějakou nemoc ze zverimexu. Nakonec až ten patnáctý vydržel dceři rok. Bílá kočka, kterou musela dát pryč
Není ale náhoda, že je Agáta zvyklá na „domácí zoologickou“. Prvním zvířetem, které Agáta dostala už v dětství od své maminky, byla bílá angorská kočka.
Měl to být úplatek po rozvodu rodičů, aby se malá holčička cítila lépe. Doma ale dlouho nezůstala. Kvůli alergii jejího bratra musela rodinu po pár letech opustit.
V dětství měla Agáta také džungarské křečky, což je obvyklý mazlíček většiny dětí. Jednomu se ale podařilo utéct a dostal se do konstrukce podlahy či stropu starého podkroví. Podle vyprávění Agáty tam dokázal přežít další dva roky, živil se starým zrním a rákosem.
Dalšího křečka jí jako malý dokonce ukradl bratranec Šimon. Zavřel ho do sklenice a schoval pod postel, protože si ho chtěl odvézt do Německa. Zvíře naštěstí svůj únos přežilo, ale k Agátě už se nikdy nevrátil. A když uhynul další Agátin kamarád, její maminka tajně koupila nového a chybějící pruhy mu dokreslila fixou, aby dcera nic nepoznala. S maminkou Veronikou Žilkovou má Agáta Hanychová krásný vztah (foto: Nextfoto / placená licence) Patnáct kanárků během tří měsíců
Nejvýraznější zážitek ale dostala rodiny ve chvíli, kdy se Agáta dceři Mie rozhodla pořídit kanárka. Netušila, že udržet vysněného mazlíčka dcery naživu, nebude vůbec jednoduché. A tak jich během tří měsíců koupila celkem patnáct. Teprve kanárek z jiného obchodu vydržel déle a žil rok.
Dcerám domů ale Hanychová pořídila také myši, o které se Mia s nejmladší Rozárkou (3) staraly. Mazlíček měl být také příležitostí, aby spolu sestry víc spolupracovaly. To se nakonec povedlo a děvčata mazlíčkům stavěla prolézačky a starala se o ně.
Letos v prosinci oslaví Agáta Hanychová s Miroslavem Dopitou třetí výročí od svatby (foto: Nextfoto / placená licence) Krajta v době vztahu s Jakubem Prachařem
V době vztahu s
Jakubem Prachařem (43) byla ale Agáta o něco odvážnější. Doma měli krajtu, a to v době, kdy byla Mia ještě malé miminko. I Žilková později přiznávala, že taková záliba manželů se jí příliš nepozdávala. Kde je had dnes, Agáta neprozradila. Možná si ho Prachař sbalil spolu s kufry v době, kdy se bouřlivě rozváděli.
A vůbec nejzajímavější mazlíček se do rodiny přidal v době, kdy Agáta čekala na stavební povolení. Aby pozemek nepřišel vniveč, pořídila na něj kozy Mařenku a Jeníčka. Ani ty už ale doma dnes nemají, radost ale Hanychové dělá fenka Bonnie, kterou na svém Instagramu často ukazuje. Pokud byste však přeci jen hledali radu od někoho, kdo je zkušený chovatel, zdá se, že Agáta bude tou pravou.
Zdroj: redakce, podcast Agáty Hanychové, expres.cz