Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jak zvládnout ranní pláč ve školce? Pomůže laskavost, rituál a rozhodnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dítě se ráno drží rodiče, pláče a prosí ho, aby neodcházel. Začátek školky může být těžký pro obě strany a rodiče často pochybují, zda nedělají chybu. Psychoterapeut Michal Kniha vysvětluje, že pláč nemusí znamenat, že dítě školku nezvládne. Někdy je však potřeba hledat jeho příčinu.
Jak zvládnout ranní pláč ve školce? Pomůže laskavost, rituál a rozhodnost

Jak zvládnout ranní pláč ve školce? Pomůže laskavost, rituál a rozhodnost

Zdroj: Canva
Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům
Až 300 míst pro auta. Hradec zvažuje na sídlišti družstevní parkovací dům
Singletrail bude dražší. Hradec na něj přidá přes milion
Singletrail bude dražší. Hradec na něj přidá přes milion

Hradecká radnice navýšila částku na vybudování singletrailu v lesoparku na Moravském Předměstí. Na projekt,...

Máte doma kapsičky z Lupilu? Jedna šarže obsahuje karcinogenní toxin
Máte doma kapsičky z Lupilu? Jedna šarže obsahuje karcinogenní toxin

Ministerstvo zdravotnictví varuje před konzumací ovocného pyré Lupilu, které se prodávalo v prodejnách...

Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy
Vlaky mezi Hradcem a Týništěm zrychlí na 160. Modernizace vyjde na miliardy

Trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká kompletní modernizace za téměř sedm miliard korun....

VIDEO: Tudy povede D11. Dron proletěl nad celou rozestavěnou trasou
VIDEO: Tudy povede D11. Dron proletěl nad celou rozestavěnou trasou

Na budoucí dálnici D11 mezi Jaroměří a Trutnovem přibývají násypy, zářezy a základy mostů. Stavbaři také...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.