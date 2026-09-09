Jak zvládnout ranní pláč ve školce? Pomůže laskavost, rituál a rozhodnost

Loučení v šatně se může během několika vteřin proměnit v náročnou situaci. Dítě odmítá pustit rodičovu ruku a ten řeší, zda má odejít, nebo ho raději vzít domů.
Podle psychoterapeuta Michala Knihy je důležité rozlišit dvě věci. Neopustit dítě v jeho prožívání neznamená splnit každé jeho přání. Rodič může přijmout jeho strach či smutek, a přesto trvat na tom, že dítě ve školce zůstane.
„Můžeme dítě velmi vážně vnímat, když říká ‚Nechci, abys odešel‘, a přesto odejít. Můžeme respektovat jeho strach, a přesto trvat na domluveném předání,“ vysvětluje Kniha. Takový přístup podle něj není necitlivý, ale spojuje pochopení s rodičovským vedením.
Pláč ještě neznamená, že je školka špatně
Dítě se ve školce ocitá v neznámém prostředí, mezi novými lidmi a v jiném režimu. Ranní protest nebo pláč proto mohou být během prvních dnů či týdnů běžnou součástí zvykání.
„Loučení je pro něj těžké“ podle psychoterapeuta nemusí znamenat „děláme chybu, když se loučíme“.
Každé dítě však reaguje jinak. Roli hraje jeho věk, povaha, předchozí zkušenosti s odloučením i individuální potřeby. Více času mohou potřebovat citlivější děti, stejně jako děti s jazykovými obtížemi, neurovývojovými odlišnostmi nebo ty, které snadno přetíží hluk a množství podnětů.
„Dvouleté dítě a pětileté dítě nevstupují do stejné psychologické situace, i když oba ráno stojí ve stejné šatně,“ upozorňuje Kniha.
Místo „neboj se“ pomůže uznat smutek
Rodiče se často snaží dítě rychle uklidnit větami, že se nic neděje, školka je přece hezká nebo ostatní děti také nepláčou. Jenže strach ani smutek se podle Knihy nedají zrušit argumentem.
Vhodnější může být dítěti jednoduše potvrdit, že rodič jeho trápení vidí: „Je ti smutno, že teď odcházím“ nebo „Můžeš plakat, vím, že je to těžké.“
Ani po takové větě však nemusí následovat cesta domů. Rodič může pokračovat například slovy: „Teď tě předám paní učitelce a po obědě zase přijdu.“
Dítě tak dostane dvě důležité zprávy. Rodič jeho pocity vnímá, zároveň ale jako dospělý přebírá odpovědnost za to, co bude následovat.
Pomáhá krátké a předvídatelné loučení
Ranní předání může usnadnit jednoduchý rituál, který se každý den opakuje. Obejmout, dát pusu, říct známou větu, předat dítě učitelce a odejít.
Namísto neurčitého „přijdu brzy“ je podle psychoterapeuta pro malé dítě srozumitelnější konkrétní údaj, například „přijdu po obědě“ nebo „vyzvednu tě po spaní“. Rodič by pak měl svůj slib dodržet.
Krátké loučení ale neznamená dítě násilím odtrhnout, ignorovat jeho paniku nebo beze slova zmizet. Smyslem je, aby rodič působil laskavě, srozumitelně a rozhodně.
Dlouhé vyjednávání, opakované návraty ode dveří a další a další loučení naopak mohou v dítěti posílit nejistotu. Může z nich vyčíst, že si ani rodič není jistý, zda je bezpečné ho ve školce nechat.
Zvykat si musí umět také školka
Obtížná adaptace není pouze problémem dítěte nebo rodičů. Podle Knihy záleží také na prostředí školky, velikosti skupiny, hluku, režimu, stabilitě personálu a přístupu učitelek.
Na začátku pro dítě učitelka ještě nemusí představovat blízkou a bezpečnou osobu. Takový vztah se teprve vytváří. Pomoci proto může, když dítě pravidelně přebírá stejná učitelka a hned mu nabídne konkrétní činnost.
„Adaptaci tedy nemá zvládnout pouze dítě. Musí ji umět umožnit i prostředí,“ zdůrazňuje psychoterapeut.
Zvykání navíc nemusí postupovat rovnoměrně. Po několika klidnějších dnech se může pláč vrátit například po víkendu, nemoci, prázdninách, změně učitelky nebo při únavě. Důležitější než jedno špatné ráno je proto vývoj během delšího období.
Rodiče mohou sledovat, zda se dítě po jejich odchodu dokáže alespoň někdy uklidnit, přijímá kontakt učitelky, zapojuje se do hry a nachází ve školce něco nebo někoho, na koho se těší.
Kdy už nejde pouze o běžné zvykání
Věta „ono si zvykne“ ale nemůže být odpovědí na každou situaci. Zpozornět je podle Knihy namístě, pokud dítě opakovaně zůstává dlouho ve velmi silné tísni, nedokáže navázat kontakt s učitelkou nebo se jeho stav postupně zhoršuje.
Úzkost se může projevit také mimo školku. Dítě se bojí už předchozí večer, špatně spí, odmítá jídlo nebo si opakovaně stěžuje na bolesti břicha či hlavy. Tělesné obtíže přitom podle psychoterapeuta nejsou předstíráním. Pokud se vracejí nebo jsou výrazné, měli by se rodiče poradit s pediatrem.
Pokud to školka umožňuje, může pomoci předem domluvený pozvolnější adaptační plán. Neměl by se ale měnit každé ráno podle toho, jak intenzivně dítě právě pláče.
Za odporem může být i konkrétní problém
Ne každé odmítání školky způsobuje strach z odloučení. Zvlášť u dítěte, které už dokáže svou zkušenost popsat, je dobré citlivě zjišťovat, čeho se vlastně bojí.
Vadit mu může hluk, toaleta, spaní nebo nucení do jídla. Může mít konflikt s jiným dítětem, obávat se konkrétního dospělého nebo situace, která se pravidelně opakuje.
„Pokud dítě opakovaně a konkrétně popisuje něco, co se ve školce děje, není vhodné jeho sdělení automaticky uzavřít větou ‚to je jen separační úzkost‘,“ upozorňuje Kniha.
Někdy dítě potřebuje hlavně pomoc se zvládnutím odloučení. Jindy je však nutné změnit něco v prostředí, do kterého každý den přichází.