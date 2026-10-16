Jak zamrazit chléb: S tímto trikem vydrží dokonale čerstvý až 3 měsíce

Proč chléb nepatří do lednice
V rozmezí teplot od 0 °C do 10 °C probíhá výrazně zrychlený proces degradace. Dochází k takzvané retrogradaci škrobu, což je fyzikálně-chemická reakce zodpovědná za rychlé stárnutí, drolení a tvrdnutí střídky.
Chladnička je pro skladování chleba tím nejhorším možným místem. Pokud chcete jeho trvanlivost skutečně prodloužit, jedinou správnou cestou je mraznička při teplotě −18 °C a nižší. I tam však platí přísná pravidla.
Mýtus o osmiměsíční čerstvosti versus odborná fakta
Mezi lidmi se rozšířil mýtus, že správně zabalený chléb vydrží v mrazničce v dokonalém stavu až osm měsíců. Odborné instituce však varují před přílišným optimismem.
Podle doporučení USDA Food Safety and Inspection Service i tuzemského Svazu pekařů a cukrářů ČR si chléb uchovává optimální jakost, křupavost a vláčnost jen 1 až 3 měsíce.
Při skladování po dobu delší než 3 až 6 měsíců je pečivo sice mikrobiologicky bezpečné, ale podléhá sublimaci vody a degradaci tuků i škrobů. Výsledkem je takzvaná mrazová spálenina a trvalá ztráta chuti.
Metoda flash freezing: Tajemství dokonale křupavého krajíce
Aby pečivo po vytažení chutnalo jako právě přinesené z pekárny, vyžaduje správný postup známý jako předmražení neboli flash freezing.
Základem je načasování. Zamrazovat byste měli výhradně čerstvý, ale zcela vychladlý chléb, nejpozději do 24 hodin po upečení. Teplé pečivo se v obalu zapaří a starý chléb v sobě už může skrývat počínající zárodky plísní.
Nejprve nakrájejte bochník na plátky o tloušťce přibližně 8 až 10 milimetrů. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem tak, aby se vzájemně nedotýkaly.
Plech vložte do mrazničky na 1 až 2 hodiny. Teprve po tomto předmražení přesypte samostatné plátky do tlustostěnného mrazicího sáčku se zipovým uzávěrem a důkladně vytlačte veškerý vzduch.
Správné rozmrazování bez ztráty kvality
Stejně důležitý jako samotné mrazení je i závěrečný krok. Můžete zvolit jednu ze dvou ověřených metod podle toho, jak rychle pečivo potřebujete.
Pokud máte čas, nechte plátky pozvolna rozmrazovat při pokojové teplotě 2 až 3 hodiny. Chléb si tak přirozeně získá původní vláčnost.
Když spěcháte, opečte plátky přímo ze zmrazeného stavu v topinkovači nebo horkovzdušné troubě. Během chvíle máte krajíc s křupavou kůrkou.
Zdroje článku: dagens.dk, toprecepty.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková