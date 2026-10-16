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Jak zamrazit chléb: S tímto trikem vydrží dokonale čerstvý až 3 měsíce

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Mnohdy v dobré víře vložíme nedojedený bochník chleba do chladničky v naději, že tak prodloužíme jeho životnost. To je však nejrychlejší cesta, jak z vláčného pečiva udělat tvrdou a drolivou hmotu.
Jak zamrazit chléb: S tímto trikem vydrží dokonale čerstvý až 3 měsíce

Jak zamrazit chléb: S tímto trikem vydrží dokonale čerstvý až 3 měsíce

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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