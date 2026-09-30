Jak začala ikonická válka Krainové a Hanychové: Známý hokejista, vyhazov s ochrankou i útoky na matky

Simona Krainová je stále královnou módních show. Simona Krainová ve společnosti. Agáta Hanychová se poklonila Simoně Krainové. Simona Krainová svá ňadra neukázala, i když by se tak mohlo zdát. Simona Krainová Agáta Hanychová. Simona Krainová zahájila přehlídku Osmanyho Laffity velmi odvážným modelem. Simona Krainová měla na sobě pouze korzet. Agáta Hanychová. Simona Krainová na módní show Osmanyho Laffity.
Jejich letité nepřátelství je zřejmě minulostí. Simona Krainová (53) a Agáta Hanychová (41) si dlouhé roky nemohly přijít na jméno a jejich vzájemné neshody se opakovaně dostávaly na veřejnost. Teď ale přišel nečekaný obrat. Hanychová modelku veřejně podpořila a Krainová následně exkluzivně pro Aplausin.cz připustila usmíření. Připomeňme si proto, co mezi nimi v minulosti bylo a jak se jejich vztah postupně proměnil.
Na začátku všeho byl Jiří Hudler
Rozbuškou dlouholetého konfliktu se stal hokejista Jiří Hudler. Ten v minulosti randil s Hanychovou a později tvořil pár s Krainovou. Právě tehdy začaly mezi modelkami první veřejné neshody. Hanychová se tehdy pustila do věkového rozdílu mezi Krainovou a Hudlerem a prohlásila, že Simona vedle hokejisty vypadá jako jeho matka. Už v roce 2008 se obě ženy potkaly na společné módní přehlídce, kde se podle tehdejších zpráv vzájemně ignorovaly. Z jednoho rýpnutí se postupně stala dlouholetá veřejná válka.
Vyhazov z večírku a ostré výhrůžky
K jednomu z největších incidentů došlo v květnu 2009. Obě ženy se objevily na večírku v pražském klubu SaSaZu, jehož tváří tehdy byla právě Krainová. Už při přebírání ocenění vyslala směrem k Agátě velmi ostrý vzkaz a následně oznámila, že ji nechá z podniku vyvést. Ochranka skutečně Hanychovou z klubu vyprovodila. Po zhruba půlhodině se ale mohla vrátit, mimo jiné proto, že na akci pracovaly hostesky z její agentury. Agáta následně označila Krainovou za starou a tvrdila, že jí závidí. Simona naopak veřejně kritizovala její chování a prohlásila, že ji rodiče nedokázali vychovat. Do konfliktu se tehdy vložila dokonce Veronika Žilková, která se své dcery Agáty veřejně zastala.
Jejich spor zasáhl i pracovní nabídky
Napjaté vztahy nezůstávaly pouze u slovních přestřelek. V létě 2009 se objevila informace, že Krainová nepřišla na kamerové zkoušky připravovaného pořadu TV Barrandov, kam byla pozvána také Hanychová. Televize tehdy potvrdila, že Simona pozvání na casting dostala, ale omluvila se. Lidé její absenci spojovali právě s účastí její tehdejší rivalky, sama Krainová však tento důvod nepotvrdila. Už o rok později to přitom vypadalo, že by mohl být konflikt u konce. Hanychová se totiž Simoně veřejně omluvila.
"Myslím si, že z mé i Simoniny strany je to celé zbytečné," uvedla tehdy pro iDNES.cz Definitivní tečka za jejich rivalitou to ale nebyla. Válka kvůli OnlyFans
Další výrazná kapitola se odehrála v roce 2023. Krainová tehdy oznámila, že si založila profil na placené platformě OnlyFans a začala tam zveřejňovat odvážné fotografie. Hanychová její rozhodnutí veřejně kritizovala a společně s Ornellou Koktovou komentovala Simonino působení na platformě. Agáta se přitom opřela nejen do jejího rozhodnutí zveřejňovat odhalené snímky, ale zmínila také její vzdělání.
Tentokrát už konflikt nezůstal pouze mezi nimi dvěma. Krainové se zastal její manžel Karel Vágner mladší, který na Hanychovou tvrdě zaútočil. Ve svém vyjádření na sociálních sítích narážel na její partnerské vztahy i otce jejích dětí. Kuriózní situace nastala ve chvíli, kdy se na Instagramu k OnlyFans Krainové vyjádřil také Jaromír Soukup, tehdejší expartner Hanychové. Ten se na rozdíl od Agáty Krainové zastal a uvedl, že na jejím rozhodnutí vydělávat na odvážných fotografiích nevidí problém.
Nečekaný obrat a slova o míru
Další výrazné gesto přišlo nyní po přehlídce Osmanyho Laffity. Krainová otevřela show v odvážném tělovém korzetu s vymodelovanými ňadry a zatímco část veřejnosti její vystoupení kritizovala, Hanychová se své někdejší rivalky veřejně zastala.
"Prostě bohyně! Dneska jsem se kvůli Simoně Krainové pohádala s manželem. Jediná, která může vždy a vše! Smekám!" vzkázala Agáta na Instagramu.
Redakci Aplausin.cz následně Simona Krainová exkluzivně potvrdila, že podporu své někdejší sokyně vnímá pozitivně. Na otázku, zda lze jejich současný vztah označit za usmíření, odpověděla jednoznačně.
"Za mě klidně ano. Po těch letech jsme možná obě trochu zmoudřely, zklidnily hormony a některé věci, které jsme kdysi řešily, už prostě řešit nepotřebujeme," uvedla pro Aplausin.cz. "Takže Agátu zdravím a za její slova děkuju. Jsem ráda, že mezi námi vládne klid. Myslím, že nám ženským tahle energie sluší mnohem víc," dodala Simona Krainová. Zdroj: Aplausin.cz/iDNES.cz/Instagram.com