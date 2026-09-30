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Jak začala ikonická válka Krainové a Hanychové: Známý hokejista, vyhazov s ochrankou i útoky na matky

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Jejich letité nepřátelství je zřejmě minulostí. Simona Krainová (53) a Agáta Hanychová (41) si dlouhé roky nemohly přijít na jméno a jejich vzájemné neshody se opakovaně dostávaly na veřejnost. Teď ale přišel nečekaný obrat. Hanychová modelku veřejně podpořila a Krainová následně exkluzivně pro Aplausin.cz připustila usmíření. Připomeňme si proto, co mezi nimi v minulosti bylo a jak se jejich vztah postupně proměnil.
Agáta Hanychová a Simona Krainová

Agáta Hanychová a Simona Krainová

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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