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Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité

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Anchorage bylo založeno v roce 1914 jako hlavní základna pro stavbu Aljašské železnice vedoucí na sever do Fairbanksu. Malá stanová osada se postupně se rozrůstala a nyní je z ní největší aljašské město. Jeho původní historie však sahá mnohem dál, kdy bylo místo obydleno původními obyvateli, Inuity.
Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité

Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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