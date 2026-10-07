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Jak využít šlahouny jahodníku pro založení nového záhonu

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Podzim je ideální pro množení jahodníku a založení nového záhonu. Pokud jahodníky během sezony vytvořily dlouhé šlahouny s mladými rostlinkami, nemusíte je likvidovat. Právě z nich lze jednoduše vypěstovat nové sazenice a postupně obnovit nebo rozšířit jahodový záhon.
Jahodník

Jahodník

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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