Jak využít šlahouny jahodníku pro založení nového záhonu

Podzim je ideální pro množení jahodníku a založení nového záhonu. Pokud jahodníky během sezony vytvořily dlouhé šlahouny s mladými rostlinkami, nemusíte je likvidovat. Právě z nich lze jednoduše vypěstovat nové sazenice a postupně obnovit nebo rozšířit jahodový záhon.
Vyberte silné mladé rostliny
Nejlepší sazenice bývají na šlahounech nejblíže mateřské rostlině. Vybírejte především zdravé a dobře vyvinuté rostlinky, které už mají několik listů a začínají vytvářet vlastní kořeny. Slabé, poškozené nebo nemocně vypadající kusy raději nepoužívejte. Pokud je rostlinka stále spojená se šlahounem, můžete ji nejprve nechat dobře zakořenit. Není nutné ji okamžitě oddělovat od mateřské rostliny.
Zakořenění přímo v půdě
Pro nový záhon připravte slunné místo s kvalitní, propustnou půdou. Mladou rostlinku položte na povrch a její kořenovou část lehce přitlačte do zeminy. Pomoci může také malý kolík nebo kousek drátu ve tvaru písmene U, který rostlinku udrží na místě. Jakmile vytvoří vlastní kořeny, šlahoun můžete odstřihnout od mateřské rostliny. Nová sazenice už pak bude schopná samostatně přijímat vodu a živiny.
Tip: Péče o jahodníky před příchodem zimy.
Nepěstujte jahodník příliš natěsno
Při zakládání nového záhonu myslete na dostatek prostoru. Jednotlivé rostliny by se neměly tísnit, protože potřebují světlo a vzduch. Příliš hustá výsadba zároveň zvyšuje riziko problémů s vlhkostí a houbovými chorobami. Jahodník proto sázejte tak, aby měl kolem sebe dostatek místa pro další růst.
Po výsadbě mladé rostliny důkladně zalijte a půdu udržujte přiměřeně vlhkou, dokud se dobře neujmou. Před příchodem zimy můžete záhon lehce zamulčovat vhodným organickým materiálem, ale nepřikrývejte přímo srdíčko rostlin.
Foto: Radek Štěpán
Na jaře přijde první úroda
Podzimní zakořenění dává mladým jahodníkům čas vytvořit silnější kořenový systém. Na jaře pak mohou rychle pokračovat v růstu. Z dobře vybraných šlahounů tak během jediné sezony získáte nové rostliny prakticky zdarma a bez nutnosti pořizovat další sazenice.
Zdroj: autorka, https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/v-zari-mate-jeste-cas-na-vysadbu-jahodiste-ze%E2%80%AFslahounu-video/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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