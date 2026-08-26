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Jak vyřešit drahotu a krizi? Trump má jasno: Z mapy vymaže jezero Ontario a pojmenuje ho Amerika

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Donald Trump znovu ukázal, že v mezinárodních sporech nezná hranice absurdity. Místo hledání racionálního kompromisu ve stupňující se obchodní válce s Kanadou se uchýlil k dětinské provokaci. Na své sociální síti vážně nadhodil myšlenku přejmenovat jedno z Velkých jezer a vymazat z mapy jméno nejlidnatější kanadské provincie.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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