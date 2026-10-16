Jak udržet tenisky zářivě bílé? Zapomeňte na pračku, dělá se to jinak

Obsah článku
Představte si, že si přinesete domů nové bílé tenisky a hned je obujete na procházku po městě. Přesně v tu chvíli děláte první velkou chybu. Regula Klingebiel, která školí prodejce v péči o obuv ve společnosti Walder Schuhe, radí začít s ochranou materiálu ještě předtím, než se bot poprvé dotkne chodník.
Impregnační spreje tvoří na povrchu neviditelnou bariéru, která odpuzuje vlhkost, prach i mastné fleky z ulice. Zvlášť důležité je to u modelů se síťovanými vsadkami – jejich porézní struktura funguje jako houba a každá nečistota se do nich doslova vtlačí. „Síťované tenisky potřebují zvýšenou pozornost už od začátku, protože jakmile se do nich špína dostane, jen těžko ji odtamtud dostanete,“ vysvětluje Klingebiel.
A pozor: impregnace není jednorázová záležitost. Ochranná vrstva se postupně opotřebovává a ideální je ji obnovit zhruba po každých deseti nošeních. Pak vaše boty vydrží déle čisté a vy ušetříte spoustu času u umyvadla.
Proč pračka není kamarád vašich tenisek
Když vidíte zašpiněné boty, první myšlenka zní jasně: hodit je do pračky a zapnout šetrný program. Výrobci to někdy dokonce povolují. Jenže realita je krutější – rotující buben a horká voda materiál namáhají víc, než si myslíte.
Lepidlo mezi podrážkou a svrškem se pod tlakem uvolňuje, tkanina ztrácí pružnost a celková konstrukce trpí. I když zvolíte třicet stupňů a jemné otáčky, dlouhodobě si tím zkracujete životnost obuvi. Ruční čištění je sice pomalejší, ale mnohem šetrnější – a hlavně ho můžete přizpůsobit přesně tomu, z čeho jsou vaše tenisky ušité.
Navíc po vyndání z pračky čeká boty další past: sušení. Pokud je položíte na radiátor nebo na přímé slunce, lepidlo zežloutne a materiál může popraskat. Jediná bezpečná cesta vede přes pokojovou teplotu a přirozené proudění vzduchu.
Domácí triky, které opravdu fungují (a jak je nepokazit)
Teď přichází ta zábavná část: co všechno můžete vytáhnout z kuchyňské linky nebo koupelny a přitom teniskám skutečně pomoct? Bílá zubní pasta patří mezi osvědčené pomocníky na drobné skvrny. Naneste ji starým kartáčkem, jemně rozetřete a pak setřete vlhkým hadříkem. Pozor ale – musí to být klasická bílá pasta bez barevných gelových proužků nebo mikročástic, které by světlý materiál mohly naopak zabarvit.
Pokud vám boty při chůzi nepříjemně vrzají, trocha dětského pudru pod vnitřní vložku dokáže divy. A co skvrny uvnitř? Zkuste směs vody a octa – funguje na zápach i na zabarvení od potu.
U kožených modelů můžete sáhnout i po šamponu, ale pak nesmíte zapomenout na výživný krém. Kůže bez něj vysychá, ztrácí pružnost a časem praská. Čerstvé fleky zvládne často i obyčejný vlhký ubrousek – klíčem je jednat rychle a netlačit příliš silně. Když na skvrnu mačkáte, nečistoty se vtlačí hlouběji a pak je teprve problém.
Tkaničky si zaslouží samostatnou péči: před čištěním je vyjměte a vyperte v mýdlové vodě. Vypadají pak jako nové a celkový dojem z bot se rázem zlepší.
Jenže ne každý materiál snese všechno. Některé domácí směsi mohou zanechat stopy nebo povrch nenávratně poškodit. Pokud si nejste jistí, vsaďte raději na specializované čisticí prostředky – ty nejenže odstraní špínu, ale zároveň materiál chrání.
Pravidelnost je základ: nečekejte, až bude pozdě
Dnes nosíme tenisky úplně všude – v dešti, na zasněžených chodnících, po bahnitých stezkách. Podmínky, pro které byly kdysi určené gumáky, dnes zvládáme v běžné sportovní obuvi. To ale znamená, že se na ni nabalí mnohem víc nečistot, solí a chemikálií z posypaných silnic.
Nečekejte, až budou tenisky pokryté vrstvou špíny. Pravidelná péče je jednodušší než dramatické záchranné akce. Stačí po každém náročnějším výletu rychle setřít podrážku, zkontrolovat síťované části a případně doplnit impregnaci. Takhle vám boty vydrží nejen déle bílé, ale celkově v lepší kondici.
A hlavně: kombinace správné ochrany, šetrného čištění a péče podle typu materiálu je to, co z vašich tenisek udělá dlouhodobého společníka. Ne jednorázový módní výstřelek, který skončí po třech měsících v popelnici.
Zdroje článku: prozeny.cz, dumazahrada.cz, azet.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková