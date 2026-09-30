Jak svět přichází o básníky: Výše honoráře hlavní hvězdy a Borůvka odmítla ukázat tělo. Nahradila ji tak animace

Komedie Jak svět přichází o básníky z roku 1982 představuje začátek úspěšné šestidílné filmové série. Režisér Dušan Klein musel při natáčení řešit řadu problémů, od hereckého studu představitelky Borůvky přes hrozbu ze strany funkcionářů až po nevhodný kamerový materiál. Za úspěchem přitom stála náhoda z filmového festivalu a trojka z mravů pro hlavní herecké hvězdy. Zrození básníka a režiséra
Středoškolák Štěpán Šafránek v podání Pavla Kříže píše básně, zatímco jeho nejlepší kamarád Kendy, kterého hraje David Matásek, se věnuje skládání hudby. Gymnaziální dvojice se rozhodne spojit síly a v malém městě zorganizovat vlastní experimentální verzi Tylovy divadelní hry Lesní panna aneb Cesta do Ameriky.
Do ambiciózního ochotnického projektu se postupně zapojí řada místních postaviček. Současně Štěpán věnuje svou energii dobývání dívky Borůvky, do které se zamiloval. Postavu Borůvky přitom shodou okolností ztvárnila herečka Miroslava Šafránková, nositelka stejného příjmení, jaké tvůrci vybrali pro hlavního hrdinu.
Dívčí ostych jako zrod vizuálního stylu
Milostná zápletka narazila během produkce na nečekaný zádrhel. Miroslava Šafránková se před kamerou odmítala svléknout. Režisér Dušan Klein jí proto navrhl elegantní řešení v podobě vložených kreslených pasáží. Tento animační postup se mu nakonec natolik zalíbil, že ho do snímku zakomponoval častěji.
Při natáčení intimní postelové scény nechybí ani jemný odkaz na klasiku Miloše Formana. Když Štěpán navrhne zatažení rolety, Borůvka to odmítne s tím, že to už viděla v jednom filmu. Zjevně tak připomněla slavnou sekvenci ze snímku Lásky jedné plavovlásky z roku 1965, kde se Vladimíru Pucholtovi nedaří roletu ovládat.
Jak svět přichází o básníky, FOTO: Jaroslav Trousil, distr. TV Seznam Trojka z mravů a konkurence od Vetchého
Pavel Kříž a David Matásek tehdy společně studovali na konzervatoři a patřili k nerozlučným přátelům. Účastí na natáčení však porušili přísný zákaz školy. Vedení školy oběma studentům následně udělilo sníženou známku z chování. Tvůrci přitom do hlavních rolí původně zvažovali i Lukáše Vaculíka s Ondřejem Vetchým, kteří se nakonec museli spokojit s menšími party. Za svůj herecký výkon bral Pavel Kříž denní honorář ve výši 120 korun, což mu za celé natáčení vyneslo částku 2 400 Kčs.
Inspirace syny a tvrdě spící ředitel
Základ pro vznik komedie položil sám Dušan Klein během porotcování na festivalu v Novém Městě nad Metují. Porota tehdy postrádala kvalitní náměty a místní pořadatel Kleinovi doporučil k přečtení novelu Amatéři od Ladislava Pecháčka. Při psaní scénáře se režisér následně inspiroval vlastními dospívajícími syny. Studio na Barrandově nicméně projektu příliš nedůvěřovalo.
Cesta do kin vedla přes nervózní schvalovací proces. Na projekci dorazil se zpožděním ředitel Českého filmu Milan Lajčiak a rovnou v sále tvrdě usnul. Po probuzení prohlásil, že film hanobí tehdejší společnost a nemůže být uveden. Ke změně názoru ho Klein přesvědčil až slibem, že ze snímku vystřihne dvě konkrétní básničky.
Ústřední výbor komunistické strany následně zakázal tisku, aby o snímku cokoliv pozitivního psal. Rudé právo například otisklo recenzi s kritickým titulkem „Jenom legrácky nemohou stačit“. Klein toto konkrétní spojení vtipně zrecykloval ve druhém dílu série, kde právě těmito slovy Štěpán zkritizuje Kendyho amatérskou ročníkovou práci na FAMU. Navzdory zákazům dorazilo na komedii do kin 1,6 milionu diváků.
Postava odkazující na houževnatého muže
Děj připomíná osud skutečné historické postavy. Během scény v hospodě mluví pan Valerián o takzvaném Bezrukém Frantíkovi, který uměl nohama stříhat nehty, psát a malovat. Šlo o připomínku spisovatele Františka Filipa, jenž se narodil v roce 1904 se závažným tělesným postižením. Díky nezlomné píli se postupně naučil nohama holit, řídit automobil, plést košíky či používat psací stroj. Za první republiky úspěšně vydával knihy a veřejně vystupoval. Komunistický režim mu po roce 1948 vystoupení zakázal a František Filip zemřel zhruba za devět let ve věku nedožitých 53 let.
Komedii Jak svět přichází o básníky odvysílá TV Seznam 30. září od 20:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).