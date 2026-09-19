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Jak správně třídit plata od vajec v roce 2026: Drtivá většina Čechů se stále řídí dávno neplatnými pravidly

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Plato od vajec může vypadat jako obyčejný papír, jeho třídění ale dlouho provázely nejasnosti. Dnes už platí jiné doporučení než před lety.
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Zdroj: Fotografie: Pastorius / Creative Commons / Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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