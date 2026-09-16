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Jak správně skladovat chléb, aby zůstal měkký mnohem déle: Zkušený pekař varuje před kritickými chybami

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Lednice chléb ničí, igelitový sáček plísni pomáhá. Pekaři mají jasno: správné skladování v chlebníku udrží bochník vláčný skoro celý týden.
Fotografie chleba v sáčku

Fotografie chleba v sáčku

Zdroj: Chléb v sáčku. | Foto: Jan Dalecký - Cooky.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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