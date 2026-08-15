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Jak skladovat kompoty a džemy? Roky vydrží pod umyvadlem, ale ne víčkem dolů

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Aby vám zavařeniny vydržely co nejdéle, nestačí je jen správně zavařit! Pojďte společně s námi zjistit, jak je správně skladovat, aby i po měsících chutnaly stejně dobře.
zavařená úroda

zavařená úroda

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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