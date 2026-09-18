Jak si vedla hospoda po návštěvě obávaného šéfa? Pohlreich se vrátil s Ano, šéfe na místo činu

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Jak si vedla hospoda po návštěvě obávaného šéfa? Pohlreich se vrátil s Ano, šéfe na místo činuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéfe! vrací do restaurace Hamrovka na Rokycansku. Po drsném úvodním střetu čeká obávaného gastronoma velké překvapení.
Ano, šéfe!
Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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