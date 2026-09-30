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Jak si dvě začínající holky mohly dovolit obří byt na Manhattanu? Přátelé využili trik s regulovaným nájmem

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Když Česká televize v lednu 1997 poprvé odvysílala seriál Přátelé, otevřela tím pro tuzemského diváka fascinující okno do světa velkých hrnků na kávu, volného času a zdánlivě bezstarostného manhattanského mládí. Podívali jsme se na to, jak scenáristé vyřešili ekonomický nesmysl Moničina obřího bytu, jakým oříškem byl překlad amerických reálií pro český dabing i proč tento sitcom nenápadně změnil podobu našich kaváren.
Původní studiová dekorace kavárny Central Perk s pultem a oranžovou pohovkou

Původní studiová dekorace kavárny Central Perk s pultem a oranžovou pohovkou

Zdroj: Raintwoto / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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