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Jak šel čas s Anetou Krejčíkovou: Bývalá hvězda Ulice se od svého mládí změnila k nepoznání

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Aneta Krejčíková už není spojovaná jen s Ulicí. Dnes je z ní výrazná divadelní herečka, dvojnásobná maminka a žena, která otevřeně mluví i o své proměně.
Fotografie Anety Krejčíkové

Fotografie Anety Krejčíkové

Zdroj: Foto: NextFoto, Aneta Krejčíková na plese TV Nova Ordinace tančí s Ulicí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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