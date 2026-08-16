Jak šel čas s Anetou Krejčíkovou: Bývalá hvězda Ulice se od svého mládí změnila k nepoznání

Aneta Krejčíková už není spojovaná jen s Ulicí. Dnes je z ní výrazná divadelní herečka, dvojnásobná maminka a žena, která otevřeně mluví i o své proměně.
Když se její jméno v posledních dnech znovu objevilo v souvislosti s odchodem ze seriálu Ulice, na In-Lifestyle.cz jsme se podívali na to, jak herečka vypadá dnes a kam se její život vlastně posunul. Odpověď není složitá: z televizní tváře je sebevědomá žena, která už nestojí jen na popularitě z obrazovky.
Z televizní Gábiny k výrazné divadelní herečce
Pro většinu diváků zůstává Aneta Krejčíková spojená s rolí Gábiny Pumrové, kterou podle profilu
TV Nova hrála v Ulici od úplného začátku seriálu v roce 2005. Tahle role z ní udělala známou tvář. Její kariéra se ale mezitím rozrostla daleko za hranice jednoho projektu. Foto: NextFoto, Aneta Krejčíková na projekci filmu Láska je láska
Podle dostupných údajů na
Wikipedii vystudovala Pražskou konzervatoř a od roku 2022 působí v Divadle na Vinohradech. V posledních sezonách se objevila například v inscenacích Past na myši, Bach & synové nebo Večer tříkrálový. Na fotkách na sociálních sítích to možná není tolik vidět, ale pro herečku jde o podstatný posun. Z někdejší seriálové hvězdy se stala stabilní součást zavedené divadelní scény.
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O Anetě Krejčíkové se v posledních letech mluví také kvůli vzhledu. Herečka před časem podstoupila modelaci poprsí. Sama už dříve vysvětlovala, že nešlo o zmenšení, ale o úpravu tvaru. V textu zazněla i částka kolem 65 tisíc korun. Otevřenost, s jakou o tom mluvila, je v českém prostředí pořád spíš výjimka.
Foto: NextFoto, Aneta Krejčíková, První díl minisérie Volha z dílny České televize měl 20. 3. 2023 premiéru v pražském kině Lucerna.
Na In-Lifestyle jsme si všimli ještě jedné roviny. U Anety Krejčíkové nejde jen o estetickou změnu, jak bývá podobná věc často zjednodušeně popisována. Působí spíš klidněji, dospěleji a civilněji než v době, kdy ji lidé vnímali hlavně jako mladou seriálovou rebelku. A to bývá u hereček někdy zajímavější než samotný zákrok nebo nová fotografie. Mění se tím jejich veřejná role, někdy dost výrazně.
Rodina jí změnila tempo
Důležitý je i její osobní život. Podle
Wikipedie se v roce 2017 zasnoubila s partnerem Ondřejem Rančákem, v září 2018 se jim narodil syn Ben a v dubnu 2020 dcera Antonie. Mateřství se do jejího veřejného obrazu propsalo opravdu výrazně. Ne jako póza, spíš jako nová životní etapa, která změnila tempo.
Připomíná to i starší materiál na
eXtra, kde se řešilo, jak herečka vypadá po porodu a jak otevřeně sdílí některá témata spojená s mateřstvím. Reakce publika byly tehdy smíšené. Pro Anetu Krejčíkovou je tohle vlastně příznačné. Nepůsobí jako celebrita, která si hlídá jen bezchybný obraz. Spíš dává najevo, že život není sterilní výloha. Foto: NextFoto, Aneta Krejčíková na TK k Letním shakespearovským slavnostem Dnes už není jen bývalou hvězdou Ulice
Část veřejnosti ji bude pořád brát jako Gábinu z Ulice. Jenže to je dnes už jen zkratka. O Anetě Krejčíkové se teď mluví nejen kvůli odchodu ze seriálového prostředí, ale i kvůli tomu, jak se proměnila profesně i osobně. Zůstala viditelná, ale jiným způsobem než dřív.
Právě v tom je její dnešní obraz možná nejzajímavější. Nejde o rychlou senzaci ani o nějaký přehnaný efekt. Aneta Krejčíková dnes působí jako žena, která si po letech před kamerou našla vlastní rytmus – mezi divadlem, rodinou a veřejností, která ji pořád sleduje, i když už z trochu jiných důvodů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak šel čas s Anetou Krejčíkovou: Bývalá hvězda Ulice se od svého mládí výrazně změnila byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.