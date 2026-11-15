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Jak se stavěl Karlův most: Unikátní animace ukazuje genialitu mistra Parléře

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Představte si, že máte postavit kamenný most přes řeku, která se pravidelně rozvodňuje. Nemáte jeřáby, bagry ani míchačky. K dispozici jsou vám pouze lidské ruce, zvířecí síla, dřevo, kámen a znalosti, které se předávají mezi generacemi stavitelů. Ve 14. století to lidé dokázali.
Jak se stavěl Karlův most: Unikátní animace ukazuje genialitu mistra Parléře

Jak se stavěl Karlův most: Unikátní animace ukazuje genialitu mistra Parléře

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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