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Jak se promění Litovelská a třída Míru? Olomouc hledá projektanta obří rekonstrukce

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Důležitý posun v přípravné fázi zaznamenal záměr olomoucké radnice na modernizaci tramvajové trati a celého okolí v ulicích Palackého a Litovelská. Město hledá odbornou firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci pro první etapu rekonstrukce. Přestavba má hodnotu v řádu stovek milionů korun.
Jak se promění Litovelská a třída Míru? Olomouc hledá projektanta obří rekonstrukce

Jak se promění Litovelská a třída Míru? Olomouc hledá projektanta obří rekonstrukce

Zdroj: studio MAAUS
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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