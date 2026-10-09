Jak se promění Litovelská a třída Míru? Olomouc hledá projektanta obří rekonstrukce

Dlouho avizovaný záměr masivní investice do proměny ulic Palackého, Litovelská a třída Míru v Olomouci postoupil k výběrovému řízení na společnost, která zpracuje projektovou dokumentaci. Úsek první etapy začíná za železničním přejezdem poblíž tramvajové zastávky Nádraží město a pokračuje až ke křižovatce třídy Míru s Pražskou ulicí.
„Předmětem dokumentace bude samostatná trať, její potřebné napájení, trolejové vedení a začlenění trati do uličního profilu. Dále bude řešeno budoucí řešení cyklodopravy, zastávky s přístřešky, komunikace pro pěší - chodníky, přechody pro chodce, výměna kanalizace a vodovodu, potřebné sjezdy a vjezdy k nemovitostem, veřejné osvětlení, světelné signalizační zařízení, napojení na optickou síť města, kamerový systém, odvod srážkových vod, mobiliář a veřejná zeleň,“ stojí v popisu zveřejněné zakázky.
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Podle zástupců radnice je trať jednou z technicky dosluhujících a řeší se její obnova v rámci rozsáhlejší rekonstrukce celého uličního prostoru. „U důležité radiály do Neředína - ulic Palackého, Litovelská a části tř. Míru po křižovatku s Pražskou - jsme po debatě mezi Dopravním podnikem a vedením města připravili návrh rekonstrukce trati a celého uličního profilu. Návrh kanceláře MAAUS vedle trati a nových zastávek řeší efektivněji přestupní uzel na autobusovou dopravu včetně příměstské. Do ulice se doplňuje stromořadí, komfortní pěší a cyklistické cesty, je navržena rekonstrukce sítí a užití principů modrozelené infrastruktury. V těsné blízkosti náměstí Hrdinů na Palackého je navržený malý kus pěší zóny pro komfortnější pohyb pěších, spojený s návrhem přeložení části automobilové dopravy do Hynaisovy,“ popsal na sociálních sítích náměstek primátorky pro strategie a rozvoj Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
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Aktuální etapa se ale netýká Palackého ulice, kde by se mělo řešení dopravy proměnit, ale navazujícího dlouhého úseku od centra k Neředínu. „Co nejdřív je potřeba začít projektovat i část ležící blíž k centru. Obecně, u tak velkých projektů fáze projektování, povolování, další přípravy a zajištění financování trvá 3 a více let. Realistické je proto počítat s realizací po roce 2029,“ napsal k vizi možného termínu samotné přestavby náměstek Pejpek.
Ten upozornil, že už na konci roku 2023 byly náklady na tento rozsáhlý projekt odhadovány na 870 milionů korun, od té doby inflace ceny prací i materiálů citelně navýšila. „Mimo dokončení projektů a povolení stavby stojí před příštím vedením města úkol zajistit financování stavby,“ podotkl náměstek.