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Jak se připravuje domácí Moravanka: Osvědčený recept na oblíbený zeleninový salát s výraznou sladkokyselou chutí

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Když se na zahradě sejde víc okurek, mrkve a květáku, než se stihne sníst, u nás doma přichází na řadu Moravanka. Dělám ji ve větší várce do sklenic, protože je levná, praktická a v zimě po ní sahám pořád. Nejraději mám tuhle verzi s krátce povařenou zeleninou a sladkokyselým nálevem, který jí dá tu známou lehce pikantní chuť.
Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Domácí zeleninový salát Moravanka podle osvědčeného receptu, který vydrží a skvěle chutná

Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: Domácí zeleninový salát Moravanka podle osvědčeného receptu, který vydrží a skvěle chutná

Zdroj: Foto: Cooky.cz. Recept s názvem Retro legenda: Domácí zeleninový salát Moravanka podle osvědčeného receptu, který vydrží a skvěle chutná
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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