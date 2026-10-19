Jak se připravuje domácí Moravanka: Osvědčený recept na oblíbený zeleninový salát s výraznou sladkokyselou chutí

Když se na zahradě urodí víc okurek, mrkve a květáku, než se dá průběžně sníst, u nás doma obvykle dojde na Moravanku. Připravuji ji rovnou ve větší dávce do sklenic, protože je levná, praktická a dobře skladná. V zimě se pak hodí častěji, než by člověk čekal. Nejvíc se mi osvědčila tahle varianta s krátce povařenou zeleninou a sladkokyselým nálevem, který jí dá typickou, lehce pikantní chuť.
Moravanka není žádná ozdobná záležitost na efekt. Je to obyčejná, poctivá směs, která v kuchyni odvede spoustu práce. Sedí k , řízkům pečenému masu, sekané, ale klidně i k chlebu k . Když je sezona silná a záhony jedou naplno, patří k těm rychlé večeři zavařeninám, u kterých člověk u plotny aspoň ví, proč tam stojí.
U nás se složení trochu mění podle toho, co zrovna zahrada pustí. Jednou skončí ve sklenicích víc
okurek a cibule, jindy převládne mrkev a květák. Jednu věc bych ale nepodceňovala: zeleninu nevařit doměkka. Tvrdší kousky stačí jen krátce předvařit, aby po zavaření zůstaly pevné a nerozpadly se na mdlé kostky bez chuti. Recept na domácí nefalšovanou Moravanku
Doba přípravy: zhruba 90 minut Doba zavaření: asi 20 minut Počet porcí: přibližně 10 až 12 sklenic o objemu 0,33 l Ingredience, které budeme potřebovat
Zeleninová směs: 1 kg okurek nakládaček 700 g mrkve 1 menší květák 300 g cibule 200 g sterilovaného nebo čerstvě povařeného hrášku 200 g celeru 150 g kořenové petržele
Nálev: 3 l vody 750 ml octa 260 g cukru 1 sáček Deko 30 tablet sacharinu 1 lžička kyseliny citronové Postup přípravy poctivé zeleninové Moravanky
1. Začněte
sklenicemi a víčky. Pořádně je umyjte horkou vodou a nechte okapat. U větší várky se vyplatí nachystat si je předem, protože ve chvíli, kdy je zelenina hotová a nálev vře, už se nechce nic hledat po kuchyni.
2.
Mrkev, celer a petržel očistěte a nakrájejte na menší kostičky nebo tenké půlměsíčky. Přesuňte je do hrnce, zalijte vodou tak, aby byly ponořené, a vařte přibližně 20 minut do poloměkka. U tvrdší kořenové zeleniny je to krok, který se později ve sklenici pozná.
3.
Květák rozeberte na malé růžičky a přidejte ho k zelenině až na poslední 3 až 5 minut. Dlouhé vaření mu nesvědčí. Potom všechno sceďte a nechte chvíli zchladnout.
4.
Okurky pečlivě omyjte a nakrájejte na kolečka nebo menší kousky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenčí proužky. Čerstvý hrášek krátce spařte, sterilovaný stačí jen slít.
5. Ve velké míse promíchejte
předvařenou kořenovou zeleninu, květák, okurky, cibuli a hrášek. Směs má být barevná a pokud možno rovnoměrná, aby se do každé sklenice dostalo něco od všeho. Pak připravte nálev
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6. Do většího hrnce nalijte
3 litry vody, přidejte 750 ml octa, 260 g cukru, 1 sáček Deko, 30 tablet sacharinu a 1 lžičku kyseliny citronové. Přiveďte k varu a krátce povařte, zhruba 2 až 3 minuty, jen aby se všechno rozpustilo a spojilo.
7. Do připravených sklenic naplňte
zeleninovou směs. Pěkně pevně, ale netlačte ji násilím. Nahoře nechte asi 1 až 1,5 cm volného místa. Potom zeleninu zalijte horkým nálevem, musí být ponořená.
8. Hrdla sklenic otřete, pevně zavíčkujte a naskládejte je do zavařovacího hrnce. Pokud používáte obyčejný velký hrnec, dejte na dno utěrku. Zavařujte při teplotě kolem
85 °C asi 20 minut.
9. Po zavaření sklenice opatrně vyndejte, na pár minut je otočte dnem vzhůru a potom je nechte v klidu vychladnout. Druhý den projděte
víčka a zkontrolujte, jestli všechna dobře drží.
10. Hotovou
Moravanku nechte alespoň 10 až 14 dní odležet. Nálev se během té doby vsákne do zeleniny a chuť se srovná. Hodí se k masu, pečeným bramborám i do domácích salátů. V chladu a temnu vydrží bez potíží několik měsíců. Foto: Cooky.cz, Salát nechte cca 14 dní odležet. Rady a tipy co dělá domácí Moravanku tak praktickou Zeleninu krájejte pokud možno na podobně velké kousky. Lépe se proleží a sklenice pak vypadají upraveněji. Když máte hodně květáku, držte se trochu zpátky. Ve větším množství umí ostatní zeleninu snadno přehlušit. O něco víc mrkve směsi většinou prospěje. Přidá barvu a zjemní chuť. Po otevření patří sklenice do lednice. Ideální je spotřebovat ji do 3 až 4 dnů. Na domácí Moravance je příjemné hlavně to, že se dá přizpůsobit skutečným zásobám. Někdo dá víc celeru a petržele, jiný se drží hlavně kombinace okurky, cibule a květák. Když je zahrada štědrá, z jedné várky je klidně deset i víc sklenic. A to už ve spíži udělá znatelný rozdíl
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