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Jak ruský zbabělec našel v systému pevné místo. Noirové drama Minotaur tne do živého

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Dnes už v podstatě definitivní ruský disident, na Oscara dvakrát nominovaný režisér sovětského původu Andrej Zvjagincev (Leviatan), má v kinech působivý koprodukční snímek Minotaur s prvky destruktivního rodinného dramatu, noirového thrilleru a také politického pamfletu ze země vysílající mobilizované brance na Ukrajinu. Pomalu vyprávěný příběh o zkorumpovaném nastavení společenského systému a krajním činu protežovaného zbabělého jedince v závěru své nadčasové myšlenky skvěle napojí na aktuální ruskou agendu.
Jak ruský zbabělec našel v systému pevné místo. Noirové drama Minotaur tne do živého

Jak ruský zbabělec našel v systému pevné místo. Noirové drama Minotaur tne do živého

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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