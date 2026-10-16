Jak přežít svého muže přineslo Janě Bernáškové čtyři milostné scény. Její manžel hercům radil, kam sáhnout

Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima
Natáčení pikantních scén pro komedii Jak přežít svého muže z roku 2023 hercům připomínalo spíše praktickou hodinu biologie. Filmoví partneři Jany Bernáškové bojovali před kamerou s ostychem a za každý odvážnější dotyk se omlouvali režisérovi, kterým byl hereččin skutečný manžel Rudolf Merkner. Ten však jejich rozpaky zpoza monitoru věcně utnul a začal kolegům naopak přesně diktovat, jak mají jeho ženu chytit. Útrapám na castingu čelila autorka i ve skutečnosti
Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené vrací k profesi a marně shání práci. Vychovává malou dceru Kiki a neustále se potýká se svým nespolehlivým bývalým manželem Tomášem, kterého hraje Roman Zach. Během hledání nové role i nového partnera se radí s kamarádkami a s vlastním vnitřním hlasem jménem Šedivka v podání Ivany Chýlkové.
Scénář napsal Rudolf Merkner podle knihy své ženy Jany Bernáškové a do příběhu zapracoval její vlastní zážitky. Konkrétní základ má hned scéna z reklamního konkurzu, kde hlavní hrdinka předstírá orga*mus na žíněnce při propagaci prezervativů. Bernášková podobně potupnou situaci z dřívějších hereckých začátků sama zažila.
Milenci se omlouvali, režisér vyžadoval autentičnost
Bernášková natočila pro film hned čtyři milostné scény se třemi různými muži. Původně zvažovala využití dublérky, nakonec ale před kameru předstoupila sama. Její herečtí partneři zpočátku bojovali s ostychem a režiséru Merknerovi se za vzájemné dotyky omlouvali.
Merkner však jejich zábrany utnul. Podle Marka Němce na place zaznívaly pokyny, aby herečce pořádně sáhl na hrudník a na hýždě. Němec zároveň přiznal, že natáčení připomínalo spíše hodinu biologie před zraky deseti členů štábu, kde šlo především o přesné provedení pohybů.
Roman Zach strávil v maskérně více času než kolegyně
Představitel Tomáše Roman Zach bytostně nesnáší kostýmy a paruky. Tvůrci mu pro roli vymysleli speciální příčesek, který maskérky každé ráno lepily na jeho vlastní vlasy. Herec trávil v křesle hodinu a půl a úprava jeho vizáže trvala déle než líčení jeho kolegyň. Sám svůj vzhled zhodnotil slovy, že s příčeskem vypadá jako sňatkový podvodník.
Zcela proti svému typu musela hrát Jitka Sedláčková v roli Luciiny mírné a submisivní matky. Kostyméři ji oblékli do trička ze supermarketu, zkrácených legín a květovaného oděvu. Režisér Merkner herečku na začátku neustále opravoval, aby ztlumil její přirozenou razanci. Sedláčková nabyla dojmu, že ji tvůrci přeobsadí, a tak ji Merkner následně začal pro jistotu po každé větě chválit.
Krátký výstup pro dvanáct hereček
Lucie ve filmu dorazí na herecký konkurz a v čekárně potká dvanáct dalších adeptek na stejnou roli. Merkner do tohoto třicetivteřinového obrazu obsadil známé kamarádky Jany Bernáškové. Na drobný výstup přistoupily například Hana Vagnerová, Veronika Arichteva, Patricie Pagáčová nebo Michaela Maurerová.
Jak přežít svého muže, FOTO: FALCON / distr. FTV Prima
Roli potrhlé kamarádky Denisy získala Iva Pazderková. Jako rodačka z Moravy se pokusila postavě vtisknout ostravský akcent, což u režiséra prošlo. Do role Zuzky tvůrci obsadili Mahulenu Bočanovou, která původně figurovala v úvahách pro jinou postavu. Protože je o dvacet let starší než ostatní herečky, přijala nakonec roli životně zkušenější ženy.
Filmovou dceru Kiki si Bernášková vybrala sama z třiceti dětských adeptek. Roli získala malá Lea, která štáb zaujala svou autentičností. Režisér Merkner při natáčení narazil na komunikační limity, protože holčička nerozuměla jeho pokynům. Režisérská přání jí do dětské řeči musela překládat sama Bernášková.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, FALCON).