Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak porodit a nezbláznit se: Nevraživost Diaz a Lopez neunikla pozornosti médií

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komedie Jak porodit a nezbláznit se svedla na plac Jennifer Lopez a Cameron Diaz, které se nesnesly. Etiopského chlapce si zahrála skutečná dvojčata.
Jak porodit a nezbláznit se

Jak porodit a nezbláznit se

Zdroj: FOTO:© Lionsgate, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:10

Reklama
Další články z V Telce
Rychle a zběsile 6: Režisér odmítl počítačové triky u honičky s tankem a štáb nechal zlikvidovat minimálně sto aut
Rychle a zběsile 6: Režisér odmítl počítačové triky u honičky s tankem a štáb nechal zlikvidovat minimálně sto aut
Lázně ze Dvou supernosáčů nikdy neexistovaly. Jejich název ale ukrývá slavnou filmovou dvojici
Lázně ze Dvou supernosáčů nikdy neexistovaly. Jejich název ale ukrývá slavnou filmovou dvojici

V komedii Dva supernosáči si drobnou roli zahrála i hercova skutečná manželka. Film přináší také narážky na...

Prázdná krabička pro Dubčeka ve filmu Havel vychází z reálného trapasu. Stal se zpěvačce Martě Kubišové
Prázdná krabička pro Dubčeka ve filmu Havel vychází z reálného trapasu. Stal se zpěvačce Martě Kubišové

V životopisném dramatu Havel z roku 2020 vykouřil Viktor Dvořák padesát cigaret denně. Náhražky stály...

Táta v sukni: Pro masku chůvy posloužila tvář šedesátileté Angličanky. Williams v převleku zamířil do erotického obchodu
Táta v sukni: Pro masku chůvy posloužila tvář šedesátileté Angličanky. Williams v převleku zamířil do erotického obchodu

Komedie Táta v sukni přinesla Robinu Williamsovi masku chůvy, test v obchodě pro dospělé i neplánovaně...

Nové dívky v Love Islandu rozplakala večerní debata. Vanesa ukončila vztah s překvapeným Denisem
Nové dívky v Love Islandu rozplakala večerní debata. Vanesa ukončila vztah s překvapeným Denisem

Dvacátá třetí epizoda reality show Love Island ukázala konec vztahu Vanesy a Denise. Viki s Honzou navíc...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.