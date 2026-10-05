Jak porodit a nezbláznit se: Nevraživost Diaz a Lopez neunikla pozornosti médií

Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima Jak porodit a nezbláznit se, FOTO: © Lionsgate, distr. FTV Prima
Komedie Jak porodit a nezbláznit se sleduje osudy několika párů, které se připravují na příchod potomka. Atmosféra na natáčení však ideální rodinnou idylu nepřipomínala, protože hlavní hvězdy Jennifer Lopez a Cameron Diaz spolu mimo kamery nedokázaly vůbec vyjít. Jejich vzájemná nevraživost tehdy plnila stránky bulvárního tisku. Pět párů v očekávání a dětští herci z Afriky
Televizní hvězda Jules a její partner Evan po radostné zprávě zjišťují, že těhotenství přináší zcela jiné výzvy než život před televizními kamerami. Spisovatelka Wendy bojuje s hormony a její muž Gary čelí tlaku vlastního otce, který brzy přivítá dvojčata s mnohem mladší partnerkou Skyler. Rosie a Marco řeší nečekané těhotenství ještě před prvním rande. Fotografka Holly se s manželem Alexem chystá adoptovat dítě ze zahraničí, přičemž nervózní nastávající otec hledá oporu ve skupině zasloužilých tatínků.
Právě příběhová linka s adopcí získala velmi autentický základ. Malého chlapce z Etiopie si před kamerou zahrála etiopská dvojčata. Chlapci v reálném životě prošli stejným procesem, protože si je adoptivní rodina osvojila jen několik měsíců před začátkem produkce. Štáb kvůli těmto záběrům opustil americkou Atlantu a odcestoval natáčet do Jihoafrické republiky, která etiopské prostředí zastoupila.
Knižní fenomén a rodinné zázemí hereček
Snímek vychází ze stejnojmenné série populárních příruček pro nastávající rodiče, kterých se do roku 2022 prodalo více než dvaadvacet milionů kusů. Přestože na plátně nosí těhotenské břicho hned několik hereček, s reálným porodem měly osobní zkušenost pouze dvě z nich. Jennifer Lopez přivedla na svět dvojčata a Brooklyn Decker porodila syna. Ostatní představitelky těhotných žen děti v době natáčení neměly, nebo zvolily jinou cestu. Elizabeth Banks vychovává dva syny, které jí odnosila náhradní matka, a obdobným způsobem se v roce 2019 dočkala dcery Cameron Diaz. Anna Kendrick oslavila 41 a děti nemá – netají se tím, že mateřství pro ni není.
Obsazení svedlo dohromady umělce, kteří se znali z předchozích projektů. Elizabeth Banks, Anna Kendrick a Rebel Wilson se setkaly ve filmové sérii Ladíme!. Wendi McLendon-Covey a Thomas Lennon si zde zahráli manželský pár s malým synem, dříve však společně působili jako kolegové v komediálním seriálu Reno 911. Cameron Diaz a Dennis Quaid na sebe narazili už ve sportovním dramatu Vítězové a poražení, ačkoliv v této komedii nesdílejí jedinou společnou scénu. Filmový debut si před kamerou naopak odbyly Jasmine Kaur a Whitney Port.
Odmítnutá role a napětí na place
Filmaři do jedné z rolí původně lákali herečku Kristen Wiig. Nabídku nakonec odmítla, protože se natáčení termínově překrývalo s jejími pracovními závazky v televizním pořadu Saturday Night Live. Ne každé setkání na place navíc probíhalo v přátelském duchu. Cameron Diaz a Jennifer Lopez měly během tvorby filmu velké potíže spolu vyjít. Jejich komplikovaný vztah v zákulisí neušel pozornosti médií a napjatá situace mezi oběma herečkami se v době produkce stala vděčným tématem tehdejších bulvárních plátků.
Pozorní diváci mohou v příběhu najít několik odkazů na slavná díla kinematografie. Tvůrci do scén zakomponovali narážky na Hříšný tanec, West Side Story, film Wrestler nebo vesmírnou sérii Star Wars. Komedii Jak porodit a nezbláznit se odvysílá Prima MAX 5. října od 20:00.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).