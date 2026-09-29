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Jak nastartovat orchidej k podzimnímu kvetení? Stačí správná výživa

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Orchideje představují doslova ozdoby mnohých interiérů. Když je máme za oknem v kuchyni, obývacím pokoji nebo v zimní zahradě, rozhodně to stojí za to. Tedy v případě, že kvetou. Orchidej jednoduše pro správný a zdravý růst vyžaduje správnou výživu. Co se ale hnojení týká, méně u této rostliny často znamená více. Při větším množství hnojiva se orchidejí dařit nemusí. Naopak, bude trpět a květenství se pozastaví a jen tak se s krásných květů radovat nebudete. Jak se tedy o orchidej postarat na podzim?
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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