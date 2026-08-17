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Jak na zažloutlé listy okurek: Pomůže syrovátka a cibulové slupky, přes noc bude po problému

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Jak na zažloutlé listy okurek: Pomůže syrovátka a cibulové slupky, přes noc bude po problému. Těšili jste se na křupavé saláty a domácí nakládačky, ale místo bujného zeleného koberce vám na záhonu straší neduživé, žloutnoucí listy okurek?
Okurky

Okurky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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