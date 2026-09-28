Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam

"V návaznosti na předchozí dílčí kroky města při odstraňování vizuálního smogu začala Kancelář architekta města od roku 2023 vizuální smog cíleně mapovat a odstraňovat zejména na pozemcích města. První fáze se zaměřila na objekty ve vlastnictví města, druhá na reklamní zařízení na městských pozemcích i mimo ně," popsal postup města Olomouc mluvčí radnice Jan Horejš.
Mapování se podle zástupců města zaměřilo nejen na billboardy, ale i menší reklamní formáty, jako jsou plakátovací plochy, CLV panely či tabule na stožárech veřejného osvětlení. Výsledkem byla podrobná databáze, která je dostupná v interaktivní mapě na webu Kanceláře architekta města.
"Z prověření vyplynulo, že některá reklamní zařízení jsou bez platných smluv či povolení. U devíti billboardů a jednoho smartboardu na pozemcích města byl proto podán podnět stavebnímu úřadu k odstranění,“ sdělil mluvčí radncie. Kancelář také upozornila silniční správní úřady na reklamy v ochranných pásmech komunikací. „Reklamní plochy mají v městském prostoru své místo, ale jejich množství, umístění a vizuální kvalita mají mít nastavená pravidla. Úplným minimem by mělo být dodržování zákona," vysvětluje Eva Bomberová z Kanceláře architekta města.
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Vizuální smog řešil v Olomouci nejprve odbor koncepce a rozvoje města a jednalo se spíše o konkrétní reklamní stavby. Teprve za předchozího primátora Miroslava Žbánka (ANO) dostalo toto téma větší podporu a zájem. Na starosti ho měl útvar hlavního architekta, dnes Kancelář architekta města. Postupně přišly první úspěchy a podařilo se schválit odstranění většiny reklamních zařízení z pozemků města.
Základem monitoringu byla databáze, kterou vytvořil student Kryštof Richter z olomoucké univerzity pro svou bakalářskou práci s názvem Vizuální znečištění urbánního prostoru: příklad Olomouce. "Na tu jsme navázali postupným mapováním a doplňováním dat procházením street view map a kontrolami v terénu. Postupovalo se hierarchicky od nejvytíženějších komunikací a městských tříd, kde je logicky největší koncentrace reklam, po ty méně významné ulice a veřejná prostranství," popisuje metodiku Bomberová.
Samotné centrum města, kde je Městská památková rezervace, úředníci vynechali, protože má svou přísnou regulaci a dohled Národního památkového ústavu. "Je třeba říci, že není zmapované kompletně celé město, ale většina ano. Doplňování probíhalo po chvílích asi půl roku. Data se nyní snažíme upravovat a doplňovat, když se dozvíme o nějaké změně, ale kapacita při velikosti Olomouce na to hlídat aktuálně celou databázi bohužel úplně není," přiznává urbanistka.
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Kanceláře architekta přiznává, že úřední procesy a postupy jsou poměrně zdlouhavé, a to i u velkých reklamních nosičů, jako jsou billboardy a plachty. "U billboardů jsme vyhodnocovali, zda mají vůbec povolení, kde se nachází a objevili jsme několik billboardů, které neměly žádnou smlouvu. Tam majetkoprávní odbor řešil s vlastníky jejich odstranění," popisuje Bomberová.
V některých případech šlo třeba o pozemky škol, odkud se reklama odstranila vypovězením nájemních smluv. To je podle Bomberové zároveň nejjednodušší nástroj z pozice vlastníka, jak se nepovolené nebo nevhodné reklamy zbavit. Řešení schválí rada města a fakticky ho provede příslušný odbor magistrátu nebo podřízená organizace. "Na soukromých pozemcích, pokud se jedná o reklamní zařízení či stavbu, je pak potřeba podat podnět na stavební úřad nebo příslušný silniční správní úřad v případě ochranného pásma komunikace. Tady občas narážíme na kapacitu úřadů," popisuje situaci urbanistka z Kanceláře architekta města.
Zdaleka ne všechny reklamní plochy v Olomouci má však magistrát možnost ovlivnit. "Řešili jsme například stížnost občanů na billboard v Jablonského ulici v Černovíře. Ten je ovšem umístěn na soukromém, nikoli městském pozemku a stavební úřad vydal povolení k jeho umístění na dobu neurčitou už v roce 2008. Město nebylo účastníkem řízení, a tudíž se k věci ani nevyjadřovalo. Stavební úřad stavbu posoudil jako stavbu, která je v souladu s právními předpisy," popsal jeden ze sporných případů náměstek primátorky Olomouce Tomáš Pejpek (Pro Olomouc a Piráti), který má urbanismus na starosti.
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Projekt odstraňování vizuálního smogu v Olomouci pokračuje i v současnosti, stále nejsou dořešené některé podněty, které Kancelář architekta města podala. Její pracovníci se při pohybu městem zároveň dál všímají, že vznikají nové reklamní nosiče. Kancelář například podala podnět k přezkumu řízení u 15 staveb pro reklamu, u kterých došlo k prodloužení povolení dočasné stavby o dalších 10 let, a nyní čeká na rozhodnutí olomouckého Krajského úřadu. Urbanisté se zaměřují také na drobné úpravy konkrétních veřejných prostranství, jako je například prostor u ZOO Olomouc na Svatém Kopečku.
"Pro menší reklamní nosiče, které nepodléhají stavebnímu zákonu, bohužel zatím nemáme nástroj, protože Olomouc nemá vydané nařízení o regulaci reklamy. Podařila se však úprava Územního plánu Olomouce, která nyní nabude účinnosti. Dochází tím k úpravě regulace reklamy podle hierarchie veřejných prostranství," dodala Bomberová z olomouckého magistrátu.
Systematický postup města Olomouce oceňují odborníci, kteří se vizuálnímu smogu v České republice věnují. "V Olomouci jsem byla v posledních měsících několikrát a pokaždé mám stejný pocit, veřejný prostor je klidnější. Město prošlo nenápadnou, ale důležitou proměnou a postupně se očišťuje od vizuálního smogu. Možná si toho řada lidí ani nevšimla, ale pro mě jako přespolní je ten rozdíl znatelný," ocenila radnici například Veronika Rút z organizace Naše kultivovaná města.
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V Olomouci se podařilo odstranit přibližně 200 nevhodných reklamních nosičů a z veřejného prostoru postupně zmizely desítky reklam. Zmizely ošklivá a křiklavé poutače například se zábradlí, přístřešků nebo zastávek. "Otevřel se tak prostor nejen pro klidnější a čitelnější město, ale i pro nové způsoby, jak o veřejném prostoru přemýšlet a pracovat s ním," vyzdvihla Rút.
Podle autora bakalářské práce a studenta geografie Kryštofa Richtera kultivovaný městský prostor vzniká díky lidem, kteří jsou vnímaví a ochotní se zapojit. "Při mapování jsem si například všiml billboardu u přejezdu v Bělidlech, kde deska zakrývala světelné značení přejezdu. Hned jsem podal podnět na Dopravní inspektorát a ten situaci vyhodnotil jako skutečně nebezpečnou. K mému překvapení billboard velmi rychle zmizel," popisuje Richter.
Veronika Rút z organizace Naše kultivovaná města připomíná, že pro města a obce mohou být v boji s vizuálním smogem pomocníky Strategie kultivace, která představuje komplexní řešení od laviček po billboard včetně komunikace s veřejností, nebo Manuály pro reklamu pro provozovny a komunikaci s obchodníky.