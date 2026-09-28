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Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam

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Radnice v Olomouci se pustila do boje s vizuálním smogem. Pracovníci Kanceláře architekta města zmapovali nevhodné reklamy v ulicích a začali je odstraňovat z městských objektů. Podrobná databáze zahrnuje celkem čtyři tisíce reklamních nosičů.
Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam

Jak na vizuální smog. Olomouc se zbavila desítek nevhodných reklam

Zdroj: Město Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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