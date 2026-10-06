Jak na levnější mobilní tarif: Operátoři drží ceny vysoko, neomezená data bez závazku existují už za 392 Kč měsíčně

Když se podíváte do veřejných ceníků T-Mobilu, O2 nebo Vodafonu, samostatný neomezený tarif začíná na 639 Kč a může vyšplhat přes 900 Kč. Přitom na webu
NejPřipojení.cz si totéž, tedy neomezené volání, SMS a data, objednáte za 496 Kč pro jednu SIM kartu. A pokud seženete pět dalších lidí, třeba v rodině nebo mezi přáteli, cena klesne na 392 Kč za každou SIM. Bez dlouhodobého závazku a s přenesením čísla zdarma. Zní to jednoduše, ale mezi řádky se skrývá pár věcí, které veřejná stránka neříká dostatečně nahlas. Kolik přesně ušetříte oproti velké trojce
Čísla mluví jasně. K říjnu 2026 vypadají veřejné ceníky samostatných neomezených tarifů takto:
Operátor Tarif Měsíční cena T-Mobile Next Neomezeně XL 945 Kč T-Mobile NextU (mladší řada) od 705 Kč O2 YOU NEO 20 Mb/s 699 Kč O2 YOU NEO Max 5G 899 Kč Vodafone BezLimitu M 639 Kč / webově 648 Kč NejPřipojení 1 SIM 496 Kč NejPřipojení 6 SIM (za kus) 392 Kč
Samostatná SIM od NejPřipojení za 496 Kč je o 143 až 449 Kč levnější než uvedené veřejné neomezené tarify velké trojky. Při šesti kartách za 392 Kč rozdíl naroste na 247 až 553 Kč měsíčně na každé kartě. U rodiny se čtyřmi SIM to může za rok znamenat úsporu v řádu desítek tisíc korun.
Velcí operátoři samozřejmě nabízejí i nižší ceny. Ty ale zpravidla nevznikají jako jednoduchý tarif dostupný komukoli. Vodafone nabízí zvýhodněnou cenu 519 Kč v rámci
GIGA Komba, kde musíte kombinovat mobilní služby s pevným internetem. O2 podobně pracuje s balíčkem O2 Spolu, T-Mobile s Magentou 1. Levnější cena tedy existuje, ale je podmíněná využíváním více služeb najednou. Proč se o levnějších tarifech nedozvíte sami
Český telekomunikační úřad už dříve ve své
analýze velkoobchodního trhu popsal mechanismus, který za tím stojí: vysoké velkoobchodní ceny komplikují virtuálním operátorům replikovat datově náročné tarify síťových hráčů. Výsledek? Konkurenční tlak na plošné zlevnění veřejných ceníků je omezený.
Velcí operátoři nemají důvod sami od sebe nabízet nejnižší možné ceny samostatných tarifů. Veřejný ceník zároveň slouží jako cenová kotva. Výhodnější podmínky nabízejí tam, kde za ně něco získají: více služeb u jednoho zákazníka, delší závazek nebo udržení zákazníka, který zvažuje odchod ke konkurenci. Kdo aktivně nehledá alternativu, může jednoduše platit víc.
A co ostatní virtuální operátoři? Tesco Mobile nabízí neomezené volání a SMS s 2 GB dat za 319 Kč nebo 6 GB za 369 Kč, skutečně neomezená data jako měsíční tarif ale nemá. Kaktus prodává tarif NEŘEŠTO za 350 Kč, ale po vyčerpání 10 GB plnou rychlostí zpomalí na 2 Mb/s. To je zásadní rozdíl oproti deklarovanému neomezenému tarifu NejPřipojení.
Co veřejná stránka neříká dost nahlas
Cena 392 Kč není pro každého jednotlivce. Jde o cenu za jednu SIM při objednávce šesti SIM karet najednou. Cenový žebříček vypadá takto: 496 Kč za jednu SIM, 475 Kč za dvě, 447 Kč za tři, 420 Kč za čtyři, 419 Kč za pět a 392 Kč za šest. Veřejná stránka přitom neupřesňuje, zda musí být všechny karty vedené na jednu osobu, nebo je lze rozdělit mezi členy rodiny či firmu.
Druhá podmínka: objednávkový formulář uvádí kontrolu bonity a registrů dlužníků. Starší firemní článek NejPřipojení výslovně říká, že službu nelze objednat při záznamu v SOLUS, insolvenci nebo exekuci. Nejde tedy o nabídku dostupnou bez dalších podmínek.
Třetí otazník: rychlost dat. Aktuální veřejná stránka u ceny 496 či 392 Kč rychlost neuvádí. Starší firemní text k předchozí ceně 499 Kč zmiňoval 10 Mb/s, což pro běžné surfování a sociální sítě dostačuje, pro streamování 4K videa už ne. Zda se tento údaj vztahuje i na současnou nabídku, z veřejně dostupných podkladů nelze s jistotou potvrdit. Stejně tak není z veřejných informací jasné, na čí infrastruktuře tarif běží.
Co ještě potřebujete vědět před přechodem
Přenesení čísla je v Česku standardizovaný proces. Stačí předat takzvaný OKU kód novému poskytovateli, který zařídí zbytek. Samotný přenos čísla pak podle standardního procesu trvá obvykle dva pracovní dny. NejPřipojení deklaruje, že portaci zajistí zdarma.
Tarif je prezentovaný jako „zcela bez závazku“ s možností kdykoli ho změnit nebo ukončit. Starší firemní článek nicméně doplňuje 30denní výpovědní lhůtu a formulaci o využívání služby alespoň tři měsíce. Prakticky tedy nejde o závazek na rok nebo dva, ale ani nutně o odchod ze dne na den.
Pár praktických detailů, které stojí za zmínku:
Hotspot je povolený, tarif lze použít i pro sdílení dat s notebookem. V EU máte k dispozici 45 GB dat; mimo Unii je nutné roaming řešit zvlášť. Bonus TV na 6 měsíců za 1 Kč měsíčně (149 kanálů, 7denní archiv) je volitelný doplněk, nikoli podmínka. Úspora nevzniká čekáním
Hlavní pointa není v tom, že by levnější neomezená data v Česku neexistovala. Existují. Problém je, že mimo hlavní ceníky a bez aktivního hledání na ně velká část lidí vůbec nenarazí. Kdo si dá tu práci porovnat nabídky, spočítat náklady a případně spojit více SIM do jedné objednávky, může ušetřit stovky korun měsíčně na každé kartě. Stačí nečekat, že vám levnější tarif nabídne váš současný operátor sám od sebe.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman