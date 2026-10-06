Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak na levnější mobilní tarif: Operátoři drží ceny vysoko, neomezená data bez závazku existují už za 392 Kč měsíčně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neomezené volání, SMS i data bez závazku za 392 Kč měsíčně? Nabídka existuje veřejně, ale má podmínky, které se vyplatí znát dřív, než kliknete na objednávku.
Mobilní telefon, logo T-Mobile, operátor

Mobilní telefon, logo T-Mobile, operátor

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:11

Reklama
Další články z Mobify.cz
Microsoft zpřísnil pravidla OneDrivu a málokdo si toho všiml. Když neplatíte, stačí překročit 5 GB a nepošlete ani e-mail
Microsoft zpřísnil pravidla OneDrivu a málokdo si toho všiml. Když neplatíte, stačí překročit 5 GB a nepošlete ani e-mail
Kreml úplně zablokoval ruský Telegram, na kterém stála komunikace armády. Rusové našli způsob, jak ho používat
Kreml úplně zablokoval ruský Telegram, na kterém stála komunikace armády. Rusové našli způsob, jak ho používat

Ruský telekomunikační úřad dotáhl blokaci Telegramu na rekordní úroveň, nezávislá měření ukazují 95 %...

Honor Magic 9 Pro Max natáčí video jako hollywoodská kamera Arri. Otázka zní, jestli to vůbec někdo využije
Honor Magic 9 Pro Max natáčí video jako hollywoodská kamera Arri. Otázka zní, jestli to vůbec někdo využije

Honor do nejnovějšího telefonu přenesl barevnou logiku filmových kamer ARRI. Výsledek vypadá skvěle na...

Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu
Hledání restaurací a aktivit v Google Mapách je ztrátou času. Gemini udělala plán na celý den za minutu

Technologický redaktor Akshay Bhalla z Android Police zadal Gemini jeden hlasový prompt a dostal hotový...

Chcete výkonný smartphone? Použijte větráček. Mobilní procesory narazily na své teplotní maximum
Chcete výkonný smartphone? Použijte větráček. Mobilní procesory narazily na své teplotní maximum

Nejnovější mobilní čipy zvládnou spočítat prakticky cokoliv. Jenže tenký telefon nedokáže odvést teplo,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.