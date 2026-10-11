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Jak fungovaly římské akvadukty a jak se Římanům podařilo přelstít gravitaci

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Ticho v hlubokém údolí, kamenná věž tyčící se k nebi a voda, která podle všech zákonů zdravého rozumu nemá šanci vystoupat nahoru. Přesto to dělala. A to bez motoru, bez čerpadla a bez elektřiny. Jak to starověcí stavitelé dokázali?
Jak fungovaly římské akvadukty a jak se Římanům podařilo přelstít gravitaci

Jak fungovaly římské akvadukty a jak se Římanům podařilo přelstít gravitaci

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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