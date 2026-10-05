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Jak daleko může dron doletět? Údaj 20 km na krabici neznamená to, co si možná myslíte

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Výrobce u dronu slibuje přenos obrazu na 10 nebo dokonce 20 kilometrů. V reálném provozu ale takové číslo rozhodně neznamená, že můžete stejně daleko bezpečně odletět. Do hry vstupuje baterie, rušení, překážky i evropská pravidla.
Jak daleko může dron doletět? Údaj 20 km na krabici neznamená to, co si možná myslíte

Jak daleko může dron doletět? Údaj 20 km na krabici neznamená to, co si možná myslíte

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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