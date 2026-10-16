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Jak Česko bojuje se suchem? Za devět let investovalo 144 miliard korun

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Dennívýzva
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Na opatření proti suchu a posílení vodního režimu krajiny vynaložilo Ministerstvo zemědělství v letech 2017 až 2025 téměř 144 miliard korun. Podpořilo…
pexels-domipie-27286879-sucho

pexels-domipie-27286879-sucho

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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