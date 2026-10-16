Jak Česko bojuje se suchem? Za devět let investovalo 144 miliard korun

Jak Česko bojuje se suchem? Za devět let investovalo 144 miliard korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
pexels-domipie-27286879-sucho
Článek byl publikován 16.10.2026 09:03
Antibiotika, která se dostávají do odpadních vod, představují problém pro čistírny i životní prostředí....
Ministerstvo zemědělství připravilo dotace pro zemědělské podniky a podniky akvakultury, které zasáhl růst...
Kontejnerová loď s kapacitou přes 2500 kontejnerů se potopila v oblasti Hormuzského průlivu poté, co byla...
Česko pokračuje v opatřeních proti suchu. Ministerstvo životního prostředí chce pomoci obcím ohroženým...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →