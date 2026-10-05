Jak často prát oblečení. Odborníci debatu rozčísli jednou provždy

Spor, který rozdělil internet
Málokterá domácí rutina dokáže rozpoutat tak vášnivou debatu jako frekvence praní oblečení. Zatímco jedni házejí do pračky každý kus látky, který se jednou dotkl jejich těla, druzí považují takový přístup za zbytečné plýtvání energií i penězi. Sociální sítě se v říjnu 2026 doslova rozhořely, když uživatelka platformy X s přezdívkou @missus_wormy vypustila do světa provokativní myšlenku.
Její příspěvek byl jasný a nekompromisní: „Velký byznys s pracími prostředky přesvědčil všechny, že musí prát každý kus oblečení po jediném nošení. DOST. Rozšiřte si obzory,“ napsala. Příspěvek během několika dnů nasbíral přes 1,4 milionu zobrazení a stovky komentářů. Internet se okamžitě rozdělil na dva tábory – ty, kdo oblečení perou takřka po každém sundání z těla, a ty, kdo považují takový přístup za absurdní.
Když se z praní stane ideologická válka
Diskuse pod příspěvkem rychle nabrala na intenzitě. Někteří uživatelé se otevřeně přiznali, že praní po každém nošení považují za nesmysl. „Kontroverzní názor: NEPERU své oblečení po každém nošení a upřímně nechápu lidi, kteří to dělají,“ napsal jeden z diskutujících. Jiný dodal pragmatický pohled: „Pokud oblečení vyjde ven na veřejnost, musí se vyprat po jednom nošení. Pokud zůstane doma, dá se nosit znovu.“
Zastánci méně častého praní argumentovali především zdravým rozumem a čichem. „Dokážu nosit košili, džíny nebo mikinu třikrát až čtyřikrát, pokud se v nich nepotím, nepoliju je nebo nesmrdí. Nebudu házet do pračky dokonale čisté oblečení jen proto, že se dotklo mého těla na šest hodin,“ bránil svůj přístup další diskutující. Někdo vtipně poznamenal: „Čichový test je zdarma, trvá tři vteřiny a nikdy mě nezradil.“
Na druhé straně barikády stáli ti, kdo nepřipouštějí žádné kompromisy. „Nosím to jednou a peru to… ale ano, nevýhodou je, že oblečení rychle bledne,“ přiznal jeden z příznivců častého praní. Zajímavý pohled přinesl uživatel z tropického klimatu: „Určitě záleží na tom, kde žijete a jak moc se potíte. Žiju v tropické zemi a potím se hodně, takže peru oblečení mnohem častěji, než kdybych žil v mírnějším podnebí.“
Verdikt odborníků: pravda leží uprostřed
Do sporu nakonec vstoupila britská spotřebitelská organizace Which?, která je v Británii respektovanou autoritou. Její experti sestavili detailní průvodce frekvencí praní pro jednotlivé typy oblečení – a výsledky možná mnohé překvapí.
Podle jejich doporučení by se spodní prádlo, sportovní oblečení a plavky měly prát skutečně po každém nošení. U triček, bílého prádla a šatů stačí praní po jednom až dvou nošeních. Překvapivě benevolentní jsou však odborníci k dalším kusům šatníku.
Džíny vydrží šest až deset nošení bez praní, mikiny pět až šest nošení a kabáty dokonce můžete prát jen jednou až dvakrát za celou sezónu. Podprsenky se doporučuje prát po dvou až třech nošeních, sukně po pěti až sedmi a pyžama po třech až čtyřech nocích. Čepice a rukavice pak stačí vyprat dvakrát až třikrát za sezónu, zatímco ručníky by měly putovat do pračky jednou týdně.
Mluvčí organizace Which? vysvětlil filozofii za těmito čísly: „Z lékařských a hygienických důvodů jde o nalezení správné rovnováhy,“ uvedl. „Například pokud máte ekzém a chcete se vyhnout podráždění od bakterií, praní oblečení může být důležitější. Ale když perete oblečení příliš často, nemusí tak dlouho vydržet,“ dodal.
Méně časté praní má přitom i další pozitivní dopady. Šetří rodinný rozpočet za elektřinu a vodu, prodlužuje životnost oblečení a snižuje množství mikroplastů uvolňovaných do odpadních vod při každém pracím cyklu. Otázka tedy není jen hygienická, ale i ekologická a ekonomická. Jak často vy perete své oblečení?
Zdroje článku: which.co.uk, SCI - Washing dilemma, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová