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Jak často prát oblečení. Odborníci debatu rozčísli jednou provždy

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Dennívýzva
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Na sociálních sítích zuří bitva o to, jestli je nutné prát každý kousek oblečení hned po jednom dni nošení. Britští odborníci přišli s překvapivým verdiktem.
Jak často prát oblečení. Odborníci debatu rozčísli jednou provždy

Jak často prát oblečení. Odborníci debatu rozčísli jednou provždy

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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