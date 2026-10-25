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Jak bydlí Vanda Hybnerová: Herečka proměnila chalupu v nádherné hospodářství, o kterém sní každý z nás

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Vanda Hybnerová našla na Vysočině svůj venkovský ráj. Na chalupě si vybudovala malé hospodářství, kde nechybějí koně ani slepice. Právě ty jí teď dělají pořádné starosti.
Fotografie Vandy Hybnerové

Fotografie Vandy Hybnerové

Zdroj: Foto: NextFoto, Vanda Hybnerová na křtu knihy Děcko
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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