Jak bydlí Vanda Hybnerová: Herečka proměnila chalupu v nádherné hospodářství, o kterém sní každý z nás

Vanda Hybnerová našla na Vysočině svůj venkovský ráj. Na chalupě si vybudovala malé hospodářství, kde nechybějí koně ani slepice. Právě ty jí teď dělají pořádné starosti.
Vanda Hybnerová si na Vysočině vybudovala venkovské zázemí, které má daleko k obyčejné chalupě na víkend. Kromě klidu a přírody tu našla místo pro svou velkou lásku ke zvířatům a postupně si pořídila malé hospodářství. Na pozemku nechybějí koně ani slepice, které jí v poslední době připravily pořádné překvapení. Jak totiž herečka nedávno prozradila na Instagramu, vajíček snášejí tolik, že už pomalu neví, co s nimi. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali na to, jak její život na venkově vypadá.
Chalupa na Vysočině, kde mají zvířata své místo
Vanda Hybnerová si k venkovu vybudovala silný vztah už před téměř třiceti lety. S tehdejším manželem Sašou Rašilovem si pořídili chalupu na Vysočině, nedaleko Jihlavy. Stojí na konci obce a patří k ní rybník a rozlehlé pozemky. Původně sem jezdili především odpočívat na víkendy a prázdniny. Postupně se však jejich venkovské zázemí proměnilo v malé hospodářství. Rozlehlý pozemek poskytl dostatek prostoru pro koně i další zvířata a herečka zde našla způsob života, který jí vyhovuje mnohem více než každodenní ruch města.
Z obyčejné chalupy se tak postupně stal ranč. Přibyly ohrady, zvířata, práce kolem nich a pravidelnost, kterou si člověk z gauče úplně neumí představit. Nechybí tu ovce, slepice, kachny, psi, kočky a především koně. Právě ti jsou pro Hybnerovou srdeční záležitostí. „Miluju okamžik, když teď v zimě, s tmou, zavřeme starší koně do boxů, je tma, ticho, a já poslouchám, jak spokojeně chroupou seno,“ neskrývala svou lásku v rozhovoru pro ASZ. Zároveň však přiznala, že péče o takové místo není vždy jednoduchá a bez pomoci dalších lidí by se všechno zvládalo jen těžko. „Máme malé hospodářství, staráme se o něj samé ženy. Nemáme žádnou velkou techniku, takže si občas s obřími balíky sena připadáme jak mravenci,“ nechala nahlédnout do reality těžké práce, které se kolem hospodářství nevyhnete. Přesto by neměnila.
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Slepice se rozjely. Vajíček má tolik, že je nestíhá spotřebovat
Zatímco koně zůstávají její největší vášní, v posledních letech si Hybnerová oblíbila také slepice. Každá má své jméno a nechybí ani kohout, který pravidelně celé hospodářství budí. Později se jejich počet rozrostl a herečka se začala zajímat i o možnost dát lepší život slepicím z klecových chovů. Že se jí v hospodaření daří až nečekaně dobře, ukázala letos v červnu na svém Instagramu, kde se svěřila, že slepice snášejí tolik vajec, že je nestačí spotřebovat. Denně jich má podle svého vyjádření celé plato a kvůli velkému horku je musí ukládat do sklepa. S nadsázkou proto prohlásila: „Asi pověsím své herectví na hřebík a budu prodávat vejce.“
Přiznala také, že sama snídá dvě volská oka a její maminka vejce nejí, takže zásoby rychle přibývají, což doložila fotkou čtyř napěchovaných plat plných vajec. Pod příspěvkem se dokonce ozvala herečka Kateřina Brožová, která by o domácí vajíčka měla zájem.
Hybnerové tak ranč přináší nejen klid a radost ze zvířat, ale také pořádnou porci každodenní práce. Ta však podle ní dává smysl. „Poznala jsem lidi, kteří i za cenu vlastního nepohodlí věří, že má smysl pokračovat v tom, co jim předurčili předci,“ zmínila své souputníky, kteří cítí velkou odpovědnost za krajinu, ve které vyrostli. „Mám dvě dcery, a brzy budu možná mít i vnuky, a moc bych si přála, aby si všichni uvědomili, že příroda bude taková, jak se k ní budeme chovat,“ vzkázala Vanda Hybnerová, která musí kvůli profesi trávit čas ve městě. Pak však rychle spěchá na svůj malý ranč, kde na ni čekají milovaná zvířátka a práce, která dává smysl.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Vanda Hybnerová: Herečka proměnila chalupu v hospodářství, kde se stará o zvířata byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.