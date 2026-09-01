Jak bydlí Sámer Issa s Lucií Junkovou: Svůj pražský byt si zařídili v italském stylu

Sámer Issa a Lucie Junková zvolili pro společný život byt 2+1 v centru Prahy. Rozhodla poloha, klid i střídmé zařízení v italském duchu.
Ještě před časem měl zpěvák zázemí ve svém nuselském bytě a doma mu společnost dělala hlavně zvířata. Teď je situace jiná. Společné bydlení s partnerkou pro něj neznamená jen přestěhované věci a jiný klíč v kapse, ale i změnu každodenního režimu. Zajímavé na jejich rozhodnutí je podle nás na In-Lifestyle i to, že nevyhrálo víc metrů čtverečných.
Ze tří bytů vyhrál ten, který dává smysl v běžném dni
Podle CNN Prima NEWS měli Sámer Issa a Lucie Junková na výběr hned ze tří bytů: jeho v Nuslích, jejího v Kyjích a ještě jednoho v centru Prahy, který dřív sloužil k pronájmu. Nakonec zůstali u poslední možnosti. Lucie k tomu uvedla, že je pro oba zhruba na půli cesty. Rozhodla tedy spíš mapa Prahy než velikost obýváku.
V běžném životě to není drobnost. Když se má sladit práce, vztah, přesuny po městě a domácí provoz, často začne být důležitější dostupnost než další místnost navíc. Issa navíc zmínil, že to mají blízko k vodě i do fitness centra a byt berou jako svoji „centrálu“. Nepůsobí to tedy jako byt vystavěný pro návštěvy, ale jako místo, které má denně fungovat.
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Společné bydlení přišlo až ve chvíli, kdy pro něj oba dozráli
U Sámera Issy nejde o náhodný detail. Super už dříve psal, že pár společné bydlení aktivně řešil a do celé věci vstupovala i zpěvákova početná zvířecí domácnost. Nebylo to tedy stěhování ve stylu „vezmeme pár krabic a uvidíme“. Museli promyslet i důležité praktické věci.
Tady se trochu rozchází realita s představou, že se dva lidé prostě sestěhují a tím je hotovo. V jejich případě se řešilo, kde se budou cítit dobře oba, jak do bytu zapadne jejich pracovní rytmus a co je potřeba nastavit, aby domácnost vydržela z hlediska každodenních potřeb. Menší byt tak není žádná nouzová varianta, ale volba pro etapu, ve které teď jsou.
Italský styl bez přebytku. Méně nábytku, víc vzduchu
Nový byt je prostorem zařízeným v italském stylu. I podle webu Prima Ženy dvojice zvolila střídmější pojetí a byt zbytečně nepřeplnila. U interiérů laděných do Itálie to ostatně není nic neobvyklého: světlo, přirozené materiály, praktičtější uspořádání a několik výraznějších věcí místo snahy zaplnit každý kout.
V praxi pak může i byt 2+1 působit klidněji než větší prostor, kde je nábytku moc. Gauč se prý několikrát přesouval, než se našlo místo, které dávalo smysl, a část původního zařízení šla pryč, protože nebyla praktická. Takové drobnosti k zabydlování nového místa zkrátka patří, málokdy se povede vše vyladit na první dobrou.
Kuchyně jako místo, kde je Issa doma
Kuchyně sice není velká, přesto patří k podstatným částem bytu. Sámer Issa dlouhodobě říká, že rád vaří, a blízká je mu arabská i italská kuchyně. S celkovým laděním bytu to do sebe docela zapadá. Italsky pojaté bydlení totiž nestojí pouze na vzhledu, ale často i na představě domova jako místa, kde se vaří, sedí u jídla a tráví obyčejný společný čas.
Z menšího bytu v centru Prahy tak nevychází obraz kompromisu za každou cenu. Spíš zázemí, které si dvojice vybrala s ohledem na současný život. Do budoucna Sámer mluvil i o větším bytě nebo domě, pokud by přišly děti. Teď jim ale zjevně sedí prostor, který je drží blízko městu i jejich vlastnímu režimu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Sámer Issa s Lucií Junkovou: Na interiéru pražského bytu v italském stylu si dali záležet byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.