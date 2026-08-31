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Jak bydlí Pavel Liška: Herec vyměnil Prahu za samotu u lesa, kde si buduje svůj vysněný domov

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Pavel Liška už netouží po městském komfortu. Herec, kterého diváci znají z filmu, televize i z Divadla Na zábradlí, si zamiloval jih Čech.
Fotografie Pavla Lišky

Fotografie Pavla Lišky

Zdroj: Foto: NextFoto, Pavel Liška na křtu knihy Vandráci na ostrově lidojedů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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