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Jak bydlí Ljuba Krbová: Herečka v neobvyklém domě nemá věci, bez kterých by se mnozí neobešli

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Dům Ljuby Krbové stojí v běžné zástavbě nedaleko Prahy a zvenčí nijak nevyčnívá. Teprve za dřevěnou brankou se otevře svět, který herečka a její manžel, spisovatel Ondřej Neff, budují od roku 1998.
Fotografie Ljuby Krbové

Fotografie Ljuby Krbové

Zdroj: Fotografie: Nextfoto, Ljuba Krbová na party Divadla Broadway v Creperii u Slepiček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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