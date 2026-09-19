Jak bydlí Ivan Vyskočil: Jeho luxusní dům je obklopený zelení a interiér má promyšlený do posledního detailu

Ivan Vyskočil je z těch, kteří po dlouhých letech v Praze došli k celkem prostému závěru: skutečný komfort nemusí znamenat byt na prestižní adrese. Podívejte se, jak herec žije a co je na jeho domově tak výjimečné.
Herec Ivan Vyskočil patří mezi Pražáky tělem i duší, přesto si už před lety vybral pro život místo, které má do ruchu hlavního města pořádně daleko. Jeho dům v Horoušánkách na Praze-východ obklopuje zeleň a prakticky za plotem začíná Klánovický les. Původní stavební projekt si upravil podle svých představ a vytvořil si tu útulné zázemí, ze kterého se mu už do Prahy rozhodně nechce. Na In-Lifestyle nás zaujalo, jak si své bydlení upravil a proč už by se do pražského bytu nechtěl vracet.
Dům vznikl na místě, které vybrala náhoda
Ivan Vyskočil se do Horoušánek přestěhoval v roce 2004. Ještě předtím žil v Praze a společně s Ivanou Andrlovou si v Ďáblicích dokonce postavil rodinný dům. Když po rozvodu hledal nové bydlení, zdály se mu pražské byty příliš drahé a rozhodl se opět pro stavbu domu. K pozemku v Horoušánkách se přitom dostal poměrně kuriózním způsobem. Tehdejší manželka Anife podle jeho vyprávění vzala noviny s inzeráty, zavřela oči a náhodně ukázala na jeden z nich.
„Nejdřív jsme si s Anife chtěli pořídit byt v Praze, ale nakonec jsme se rozhodli postavit si baráček,“ popsal Vyskočil v pořadu Českého rozhlasu. Na vybraném pozemku si pak nechali postavit dům na klíč a za rok se mohli nastěhovat. Na první pohled jde o poměrně nenápadný dvoupatrový rodinný domek se sedlovou střechou. Jeho největší předností je propojení interiéru se zahradou.
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Přízemí je díky velkým oknům a francouzským dveřím velmi světlé a z obytné části je výhled přímo do zeleně. Vyskočil si přitom nechal původní dispozici upravit podle svých představ. Z kuchyně a obývacího pokoje například odstranil příčky, takže místo několika menších místností vznikl jeden velký otevřený prostor, popsal pro web
Sedmička. Interiér si upravil podle svého
Obývací pokoj plynule přechází do jídelní a kuchyňské části. Interiéru vévodí pohodlná sedačka a televize, kuchyň má praktické uspořádání do tvaru písmene U. Podlahu tvoří velké dlaždice, které se dobře udržují už kvůli jeho psím mazlíčkům.
„Oni jsou na zahradě jako doma a když vlezou dovnitř, také se nepřezouvají. Takhle je to jednodušší,“ vysvětlil výhody dlažby, která vévodí celému přízemí. V horním patře má pak herec ložnici, pokoj pro hosty a další koupelnu. Místo se tu našlo také pro jeho vlastní „chlapskou místnost“ s velkou knihovnou a posilovacím strojem. Právě knihy jsou jednou z výraznějších součástí interiéru. Foto: Nextfoto, Ivan Vyskočil a Romana Fenclová na vánočním večírku Divadla Broadway
Ne všechno ale bylo v původním projektu tak, jak si herec představoval. Nechal například otevřít půdní prostor a vybudovat k němu schody, aby získal další místo pro ukládání věcí. Přistavělo se také zádveří, díky kterému se nemusí v zimě chodit zvenku rovnou do kuchyně. Podle Vyskočila tak vznikl dům, který sice vychází z typizovaného projektu, ale postupně se proměnil v bydlení přesně podle jeho potřeb.
Největší ozdobou je zahrada plná zeleně
Dům stojí na okraji obce a zeleň kolem něj postupně vytvořila velmi soukromé místo, které působí spíš jako lesní útočiště než jako bydlení kousek od Prahy. Vyskočil v minulosti popisoval, že mu kontakt s přírodou vyhovuje natolik, že by už svůj způsob života neměnil.
„Moc nesnesu uzavřené prostory. Taky jsem bydlel v paneláku a vůbec mi to nevadilo, ale přece jenom otevřít dveře a vyjít na zahradu, být venku, to je něco jiného,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.
Na zahradě postupně vyrostly stromy, mezi nimi borovice, lípy nebo břízy. Některé už dorostly do značné výšky a zahrada tak plynule navazuje na okolní les. A i když je rodilým Pražákem a do centra pravidelně jezdí, bydlet už by tu nechtěl a svůj dům obklopený lesem by za Prahu neměnil. Koneckonců, na metro to má autem jen pár minut.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak bydlí Ivan Vyskočil: Jeho dům je obklopený zelení a interiér má promyšlený do posledního detailu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.