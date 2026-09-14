Jak bydlí Halina Pawlowská: O její vile s výtahem a luxusním výhledem může většina lidí jen snít

Dům Haliny Pawlowské v pražském Podolí na první pohled vypadá jako splněná představa o velkém a pohodlném bydlení. Při bližším pohledu je ale zřejmé, že za výraznou vilou nestála jen touha po prostoru nebo pěkném výhledu. Důležitou roli sehrály i velmi konkrétní osobní a praktické okolnosti.
Halina Pawlowská si za svůj domov vybrala jedno z nejhezčích míst v pražském Podolí, kde na svahu nad Vltavou stojí její netradiční vila s výhledem na Pražský hrad. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že nejde o klasické luxusní sídlo, ale o dům, který vznikal přesně podle představ známé spisovatelky a scenáristky. Má čtyři podlaží, kruhovitě řešený půdorys, velké prosklené plochy, dřevo, dvě terasy a především vlastní výtah. Ten pro Pawlowskou nebyl jen extravagantním doplňkem, ale praktickou nutností.
Dům kvůli výhledu prakticky postavili znovu
K domu v Podolí se Pawlowská dostala v době, kdy měla problémy s páteří a bydlela s rodinou ve vysokém patře činžovního domu bez výtahu. Tehdy začala hledat místo, kde by se mohla pohybovat snadněji, vysvětlila v rozhovoru pro Blesk. Nový domov navíc neměl být jen praktický. „Chtěla jsem dům, který by byl jako loď, nebo jako kostel,“ popsala svou představu. Dům objevil její tehdejší manžel Zdeněk Pawlowski a rozhodující byl především klid a nádherný výhled na Prahu.
Původní stavba jim ale příliš nevyhovovala, a tak ji nechali téměř celou odstranit. Zůstaly pouze betonové nosné sloupy. Pawlowská tehdy vysvětlovala, proč se rozhodli pro tak radikální řešení: „Nemělo cenu ho zachovávat, byl navržený opravdu nešikovně. Třeba na stranu, kde je ten nejkrásnější výhled na celé údolí Prahy, neměl vůbec žádná okna.“ Na návrhu nového domu se podílel architekt, který měl zkušenosti s dřevěnými kostely, což se výrazně propsalo i do výsledné podoby vily.
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Dřevo, barvy a pracovna s výhledem
Výsledkem je originální interiér, který má daleko k chladnému minimalistickému luxusu. Vila působí díky dřevěným stropům, dřevěnému nábytku a barevným doplňkům útulněji, než by se při pohledu na její velikost mohlo zdát. Pawlowská si navíc nepotrpí na jednotný katalogový styl.
V domě se potkávají starožitné koberce, výrazné pohovky, originální obrazy a nábytek z různých koutů světa. Na svém instagramovém profilu občas sdílí záběry, na kterých lze kousek interiéru zahlédnout. Dominantou jejího patra je pracovna s kruhovým půdorysem, které vévodí masivní dřevěný stůl z Asie, který si pořídila za honorář za svou první knihu. U něj pak vznikaly další knihy a scénáře.
Velkou předností domu jsou obrovská okna a horní patro, odkud se z terasy otevírá panoramatický pohled na Prahu, Vltavu a Pražský hrad. Terasy má vila hned dvě. Slouží k relaxaci, posezení i návštěvám. Nechybí tu ani truhlíky s okrasnými květinami, židle, stoly i lehátka, aby si tu měli kde sednout opravdu všichni. Vila je totiž čtyřpatrová a bydlí v ní celá rodina Haliny Pawlovské i její dlouholetý partner Karel Czaban. A protože Halina Pawlovská má pracovnu úplně nejvýš, ve vile je také nainstalovaný výtah, bez kterého by se už kvůli problémům se zády neobešla.
Dnes se tak může pochlubit bydlením v krásném atypickém domě, plném světla a s panoramatem Prahy za okny. Na samotnou výstavbu však s radostí nevzpomíná. Trvala celkem čtyři roky a během ní se objevila celá řada komplikací, které bylo nutné vyřešit. O krásné výhledy ze svého velkého, ale velmi útulného domu, se Halina ráda podělí i se svými fanoušky. Takový výhled můžeme jenom závidět.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí Halina Pawlowská: O její vile s výtahem a luxusním výhledem může většina lidí jen snít byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.