Jak by dnes vypadal Ivan Hlinka podle AI: Oblíbený hokejista a trenér by ani v 76 letech nepřišel o svůj šarm

Ivan Hlinka by měl za sebou letos oslavu 76. narozenin. Od jeho tragické smrti uplynuly už dvě desítky let, přesto na něj pamatujeme.
Na In-Lifestyle jsme si tohoto slavného muže připomněli přes výsledky i přes člověka samotného. Hlinka na ledě i mimo něj působil rozhodně a pevně. Zajímalo nás však i něco trochu jiného: jak by asi vypadal dnes, kdyby mu život přidal další roky. Využili jsme k tomu AI vizualizaci. A překvapilo nás, že z jeho podoby nezmizelo to, co pro něj bylo typické.
Od Litvínova až na hokejový vrchol
S hokejem začal už v šesti letech. Do nejvyšší soutěže se dostal v pouhých šestnácti. Ve dvaceti nosil kapitánské céčko v Litvínově a netrvalo dlouho, než se stal jednou z opor reprezentace. Jako hráč má tři tituly mistra světa, z let 1972, 1976 a 1977. Z olympijských her přivezl bronz ze Sappora a stříbro z Innsbrucku.
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Český hokej. V NHL nastupoval za Vancouver Canucks, kde během 137 zápasů nasbíral 42 branek a celkem 123 bodů. Nebyl tedy jen domácí ikonou, kterou si hýčká vlastní prostředí. Obstál i tam, kde se evropským hráčům tehdy nic moc neodpouštělo.
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Letošní připomínka jeho nedožitých 76. narozenin nás přivedla k pokusu nechat jeho dnešní podobu ztvárnit pomocí AI. Přece jen nás zajímalo, jak by tento ikonický hráč a později trenér působil dneska. Výsledek působí překvapivě střídmě. AI vyšla z jeho známých rysů, tedy výrazné tváře, pevného pohledu a lehce přísného výrazu. Přidala věk, vrásky, únavu v obličeji. Noblesu ale nesebrala.
Foto: Fotografie Ivana Hlinky původně z CelebWiki, upravená pomocí AI
Na Ivana Hlinku se nevzpomíná jen kvůli medailím. V paměti zůstal i jako člověk s přirozenou autoritou, kterou nemusel vysvětlovat ani zdůrazňovat. Stačilo, že tam byl.
Měl tah na lidi, ale soukromí si hlídal
Navenek uměl Hlinka působit tvrdě, stručně a nekompromisně. Blízcí o něm ale mluvili jako o charismatickém muži, který měl citlivější duši, než jakou běžně ukazoval. Soukromí si strážil. Veřejně se ví, že měl syna Ivana a že se v roce 1998 oženil s Liběnou Hlinkovou. Trochu stranou většinou zůstává jeho vzdělání. Český hokej také připomíná, že vystudoval průmyslovku, potom ekonomii na VŠE a věnoval se také trenérství na vysoké škole.
Pro většinu fanoušků zůstane navždy hlavně mužem spojeným s olympijským zlatem v Naganu v roce 1998. Jenže jeho trenérský příběh nezačal ani neskončil jedním turnajem. Už v roce 1992 dovedl národní tým k bronzu na olympiádě i na mistrovství světa. V roce 1999 přidal titul mistrů světa a později se stal prvním Čechem, který v NHL působil jako hlavní trenér.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak by dnes vypadal Ivan Hlinka podle AI: Oblíbený hokejista a trenér by ani v 76 letech nepřišel o svůj šarm byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.