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Jak bude vypadat lidské tělo v budoucnosti. Na oči a ruce bude děsivý pohled

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Technologie a klimatické změny mohou do roku 2100 radikálně proměnit lidský organismus. Vědci varují před deformacemi rukou, zmenšováním zubů i nárůstem nosů.
Jak bude vypadat lidské tělo v budoucnosti. Na oči a ruce bude děsivý pohled

Jak bude vypadat lidské tělo v budoucnosti. Na oči a ruce bude děsivý pohled

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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