Jak bude vypadat lidské tělo v budoucnosti. Na oči a ruce bude děsivý pohled

Druhé oční víčko jako ochrana před modrým světlem
Dlouhodobé vystavení světlu z obrazovek mobilů a počítačů může podle výzkumníků vést k vývoji druhého očního víčka. Vnitřní membrána by dokázala filtrovat nadměrné množství modrého, zeleného, žlutého či červeného světla z digitálních zařízení.
Tento scénář vychází z 3D modelu budoucího člověka jménem Mindy, který vytvořila společnost TollFreeForwarding. Model ilustruje, jak by mohly technologie fyzicky deformovat lidské tělo během příštích desetiletí.
Text claw: ruce se promění v drápy
Neustálé držení smartphonů povede do roku 2100 k trvalému zkřivení rukou do tvaru připomínajícího drápy. Odborníci tento stav označují jako text claw. Loket se přitom trvale ohne do úhlu 90 stupňů.
Jde o typický příklad toho, jak opakovaná jednostranná zátěž dokáže trvale změnit kostru a svalstvo. Podobné deformace dnes lékaři pozorují u lidí trávících denně více než šest hodin s mobilem v ruce.
Zuby se zmenší, čelist oslabí
Antropologové předpokládají, že velikost zubů bude v příštích generacích dále klesat. Velké a silné zuby už člověk k přežití nepotřebuje. Spolu se zuby se zmenší i čelist.
Tento trend však nebude výsledkem genetické evoluce, ale spíše civilizační chorobou. Měkká strava a zpracované potraviny totiž nevyžadují intenzivní žvýkání, což vede k postupné atrofii čelistních svalů a kostí.
Větší nosy v nové době ledové
Britský paleoantropolog Dr. Matthew Skinner z University of Kent vypracoval v roce 2016 pro televizní kanál Syfy scénář, podle kterého by se lidstvu v případě nové doby ledové zvětšily nosy. Širší nosní průchody by pomáhaly ohřívat mrazivý vzduch před vdechnutím do plic.
Tento vývoj by nebyl genetický, ale adaptační reakcí na dlouhodobé klimatické změny. Podobné principy už dnes pozorujeme u populací žijících v extrémně chladných oblastech.
Vodní svět: blány mezi prsty a větší chodidla
Pokud by stoupla hladina moří natolik, že by lidstvo muselo žít částečně ve vodě, mohly by se podle Dr. Skinnera vyvinout blány mezi prsty na nohou a celková velikost chodidel by se zvětšila. Tento scénář vodního světa počítá s radikálními klimatickými změnami během příštích staletí.
Větší chodidla by zlepšila stabilitu při pohybu ve vodě a blány by zvýšily efektivitu plavání. Jde však o čistě hypotetickou spekulaci, která předpokládá extrémní environmentální tlak.
Vyšší, hubenější a méně inteligentní
V budoucnosti mohou lidé dorůstat do vyšších postav, mít štíhlejší těla a žít déle. Temperament by se mohl stát mírnějším a méně agresivním, ovšem za cenu zmenšení mozku.
Vědci tuto proměnu přirovnávají k domestikaci zvířat. Podobně jako u psů plemene zlatý retrívr by lidé mohli být přátelštější a veselejší, ale zároveň méně komplexní v myšlení a chování.
Co můžeme udělat už dnes
Výzkumníci zdůrazňují, že mnohé z těchto scénářů lze ještě zvrátit nebo zmírnit. Klíčem je omezení času stráveného u obrazovek, pravidelné cvičení rukou a zad, péče o zuby a především aktivní boj proti klimatickým změnám.
Nikdo nedokáže s jistotou předpovědět, jak bude klima vypadat za 1000 let, ani zda technologie a stoupající hladina moří budou hlavními hnacími silami evoluce. Jisté však je, že dnešní rozhodnutí mohou zásadně ovlivnit podobu lidstva v budoucnosti.
Zdroje článku: brightside.me, studyfinds.com, unilad.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová