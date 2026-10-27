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Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasí

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Školáky čekají podzimní prázdniny, které budou znamenat pět volných dní. Počasí bude typické podzimní, dle meteorologů nebudou chybět ani přeháňky.
Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasí

Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasí

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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