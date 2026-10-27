Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasí

Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasíZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 27.10.2026 09:49
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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